【劍擊．亞錦賽】何瑋桁首入8強打出驚喜　港隊一銀完成個人賽

在日本千葉舉行的亞洲劍擊錦標賽，今日（15日）上演最後一天個人賽，港隊於男子重劍及女子花劍皆功虧一簣，何瑋桁及張楚瑩同樣8強止步，與獎牌只是一步之遙。 港隊於個人賽以張家朗的男子花劍一銀作結，明天（16日）開始團體賽，張家朗再度亮相，伙拍蔡俊彥、楊子加和張小倫力爭團體賽獎牌。

今日的「男重」個人賽，去屆亞錦賽季軍方凱申，與何瑋桁、吳浩天及黎家俊一起出戰，4人皆躋身淘汰賽。在小組賽以4勝2負晉級的方凱申，64強以15：4輕取菲律賓劍手，在32強與同為去年銅牌得主的東道主加納虹輝交手。年僅21歲的加納虹輝，今年於世界盃賽事兩度踏上頒獎台，更在溫哥華站封王，結果方凱申以9：15不敵，32強止步。

去年銅牌得主方凱申（左），在32強不敵主場的加納虹輝止步。（FIE圖片）

何瑋桁則成為今屆一大驚喜，他在小組僅以一場4：5落敗，然後淘汰泰國、印度及哈薩克劍手，首度躋身亞錦賽8強，並鬥越南選手爭奪4強席位。這場8強戰情緊湊，首節打成5：5平手；何瑋桁次節一度拉開3分優勢，惜被該越南劍手扳平，何瑋桁僅以1分落後進入最後一節。可惜他在14秒內連失3分，終憾負12：15，與獎牌僅一步之遙。另外，吳浩天與黎家俊分別在64強及32強止步。

何瑋桁在今年賽事首度打入8強，惜未能更進一步，奪得獎牌。（FIE圖片）

其餘女花及男重港將成績（按圖放大）

女子花劍方面，港隊以雅加達亞運銅牌得主廖恩尉掛帥，配以張楚瑩（Kimberley）、鄭曉為和小將符嘉珈出戰，力爭港隊首面亞錦「女花」個人賽獎牌。廖恩尉及張楚瑩在32強「內訌」，結果張楚瑩以15：8淘汰隊友晉級。Kimberley及後再以15：10擊敗新加坡劍手，戰至8強火併中國的陳情緣。雖然Kimberley首節大幅落後1：8，但她及後力追至8：9，惜未能一鼓作氣反敗為勝，結果以10：15落敗，與4強緣慳一面。鄭曉為則於32強以15：6擊敗韓國劍手，但在16強不敵日本的上野優佳；應屆亞青銀牌得主符嘉珈，在32強不敵烏茲別克劍手，無緣再進一步。

張楚瑩在8強不敵中國的陳情緣，無緣為港隊在女花取得亞錦首面獎牌。（FIE圖片）

汪昌永教練指導張楚瑩時，七情上面。（FIE圖片）

港隊完成3日個人賽，張家朗的「男花」銀牌是港隊暫時唯一一面獎牌。明日（16日）將上演團體賽，男子花劍及女子佩劍隊再次亮相，希望為港隊再添獎牌。