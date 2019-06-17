【女子世界盃】泰國被大炒不放棄終入波　教練團喜極而泣場面感人

泰國女足在女子世界盃首輪分組賽，慘吞勁旅美國13隻光蛋後，次輪與瑞典交手雖然再以1：5落敗，但取得在今屆賽事的首個入球。出錢出力的泰國女足經理Nualphan Lamsam眼見球隊取得入球，更是難掩激動之情，喜極而泣。

泰國女足在2015加拿大女子世界盃時，首度打入決賽周，當時取得一場勝仗。4年後、來到今屆的法國世界盃，泰國隊再度躋身決賽周，但卻在首仗被美國隊狂數13球，創下女子世界盃史上最大敗仗紀錄。

泰國女足經歷上仗大敗後，在今仗面對瑞典繼續奮戰。（視覺中國）

泰國女足在完場後，向一眾在場的泰國球迷致謝。（Getty Images）

泰國女足在F組分組賽對瑞典，瑞典在上半場6分鐘已開紀錄，半場領先3球後，瑞典在81分鐘再度攻破泰國大門。泰國雖然落後4球，但她們未有因此放棄，在補時階段一次反擊，隊長宋岳欣（Kanjana Sung-Ngoen）在右路快放，殺入禁區射近柱入網破蛋。瑞典及後再博得12碼並一射中鵠，結果以5：1擊敗泰國，小組兩戰全勝，與同樣報捷的美國提早一輪鎖定出線資格。

瑞典以5：1擊敗泰國，兩戰全勝提早出線。（視覺中國）

泰國隊長宋岳欣在補時階段為球隊破蛋。（視覺中國）

泰國兩仗內被對手連入17球後，終於在今仗末段首度攻破對手大門。雖然落敗，但在場為數不少的泰國球迷及教練團隊十分興奮，泰國女足經理Nualphan Lamsam更喜極而泣。她除了是球隊的經理，亦是泰國保險公司Muang Thai的主席，她在金錢上贊助泰國女足，甚至提供工作予不少球員，實屬「出錢又出力」，所以她看到球隊在今屆賽事「開齋」，亦難掩激動之情。

泰國女足經理眼見球隊破蛋後，激動不已。（影片截圖）

Nualphan Lamsam（白衫）是球隊經理，在場上激勵球員之餘，在場外都大力支持女足發展。（Getty Images）