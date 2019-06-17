【女子世界盃】泰國被大炒不放棄終入波　教練團喜極而泣場面感人

泰國女足在女子世界盃首輪分組賽，慘吞勁旅美國13隻光蛋後，次輪與瑞典交手雖然再以1：5落敗，但取得在今屆賽事的首個入球。出錢出力的泰國女足經理Nualphan Lamsam眼見球隊取得入球，更是難掩激動之情，喜極而泣。
泰國女足在2015加拿大女子世界盃時，首度打入決賽周，當時取得一場勝仗。4年後、來到今屆的法國世界盃，泰國隊再度躋身決賽周，但卻在首仗被美國隊狂數13球，創下女子世界盃史上最大敗仗紀錄。
泰國女足經歷上仗大敗後，在今仗面對瑞典繼續奮戰。（視覺中國）
泰國女足在完場後，向一眾在場的泰國球迷致謝。（Getty Images）
泰國女足在F組分組賽對瑞典，瑞典在上半場6分鐘已開紀錄，半場領先3球後，瑞典在81分鐘再度攻破泰國大門。泰國雖然落後4球，但她們未有因此放棄，在補時階段一次反擊，隊長宋岳欣（Kanjana Sung-Ngoen）在右路快放，殺入禁區射近柱入網破蛋。瑞典及後再博得12碼並一射中鵠，結果以5：1擊敗泰國，小組兩戰全勝，與同樣報捷的美國提早一輪鎖定出線資格。
瑞典以5：1擊敗泰國，兩戰全勝提早出線。（視覺中國）
泰國隊長宋岳欣在補時階段為球隊破蛋。（視覺中國）
泰國兩仗內被對手連入17球後，終於在今仗末段首度攻破對手大門。雖然落敗，但在場為數不少的泰國球迷及教練團隊十分興奮，泰國女足經理Nualphan Lamsam更喜極而泣。她除了是球隊的經理，亦是泰國保險公司Muang Thai的主席，她在金錢上贊助泰國女足，甚至提供工作予不少球員，實屬「出錢又出力」，所以她看到球隊在今屆賽事「開齋」，亦難掩激動之情。
泰國女足經理眼見球隊破蛋後，激動不已。（影片截圖）
Nualphan Lamsam（白衫）是球隊經理，在場上激勵球員之餘，在場外都大力支持女足發展。（Getty Images）
the woman in the white jacket is the main benefactor of Thailand's national team. she also employs many of the players back home. she's the whole reason Thailand is at the #FIFAWWC— Samantha Lewis (@battledinosaur) June 16, 2019
this is how much that goal meant.#SWETHA https://t.co/65l5QZlgfO