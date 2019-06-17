【世界盃外圍賽】澳門退賽餘波未了　兩球會踢盃賽放軟手腳表不滿

澳門退出世界盃外圍賽的餘波未了，昨日（16日）上演的澳門足總盃賽事，加義及恆勢兩支球隊在賽事中，以「不合作運動」向澳門足總表不滿，結果兩軍全場合共炮製39個入球。 不過，兩間球會在事後發聲明，指球會對事件不知情，將會向球員嚴懲處分，並向澳門足總致歉。

澳門雖然在2022年世界盃亞洲區外圍賽第一圈首回合，在中立場1球擊敗斯里蘭卡，但澳門足總以擔心斯里蘭卡的安全為由，拒絕作客斯里蘭卡出戰次回合賽事，申請退出世盃外賽事。

澳門球員曾經聯署要求赴斯里蘭卡作賽。（資料圖片）

澳門足總決定退賽，一眾澳門球員曾聯署足總，澳門隊隊長更去信國際足協，希望事情有轉機。澳門退賽一事在，港澳球圈亦掀起不少回響，而澳門球隊加義及恆勢在足總盃的賽事中，發起「不合作運動」，兩軍全場「放軟手腳」，未有積極防守對方，任由對手攻破大門，希望以行動向足總表達不滿，要求有關方面聆聽球員們的訴求。結果兩軍全場製造39個入球，加義以21：18擊敗恆勢晉級。

澳門原定早前到斯里蘭卡踢次回合，但澳門足總拒絕，申請棄權。（艾美達Facebook）

恆勢的教練馬世民在賽後表示尊重球員在場上以自己的方式表達意見，但兩間球會亦分別發聲明，指對球員的行動在賽前不知情，雖然尊重球員，但今仗違反體育精神的行動不可取，並將向相關球員嚴懲處分，亦向澳門足總致歉，承諾不會再發生同類事件。

恆勢官方發聲明譴責球員今仗的行動。（恆勢體育會Facebook圖片）