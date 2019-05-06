【MotoGP】連斯西班牙站奪亞軍　戰車油蓋卻被離奇偷走

在MotoGP美國站贏得個人首個頂級別分站冠軍的連斯（Alex Rins），在周日完成的西班牙站後來居上，以亞軍完成賽事，但他今場賽後卻遇上「小偷」，賽道工作人員偷走他戰車上的一個油蓋。連斯在賽後表示並不介意，更笑言一旦在拍賣網站將會親自購買。

MotoGP賽季經歷3站後，終於返回歐洲大陸，在上周末赫雷斯（Jerez）上演西班牙站。剛升上頂級別的法國年青車手昆達拿路（Fabio Quartararo），在西班牙站力壓一眾好手排頭位，並以打破馬昆斯紀錄的20歲14日，成為MotoGP史上最年輕車手排頭位。

可惜，昆達拿路的強勢未能在正賽延續，在比賽中退賽收場，錯失生涯首個MotoGP級別的三甲。上站美國站「開齋」奪冠的連斯，雖然只能以第9位起步，但他及後逐漸收復失地，並結果以亞軍完成賽事，連續兩站踏上頒獎台。

法國年青車手昆達拿路打破馬昆斯的紀錄，成為MotoGP史上最年輕的排頭位起步車手。（Getty Images）

連斯繼上站於美國取得職業生涯首個頂級別分站冠軍後，繼續強勢，今站亦勇奪亞軍。（路透社）

連斯衝過終點線後，在賽道再走一圈返回車房，並順道接受在場的車迷歡呼聲，連斯在其中一個彎道停下戰車，走近觀眾席與車迷一同慶祝。豈料正當他離開戰車時，卻被其中一位賽道工作人員偷去戰車上的一個油蓋，該名男工作人員立即將油蓋放進褲袋，故作若無其事。不過，天網恢恢，疏而不漏，整個事發過程被連斯戰車上的鏡頭拍到全程。

連斯在第9位起步對他影響不大，仍能以亞軍完成賽事。（Getty Images）

賽道工作人員惡行全程被「車Cam」拍下（按圖放大）

事件曝光後，發現該名「小偷」是Jerez賽道的工作人員，而他亦被有關方面要求將油蓋交還予鈴木車隊。不過，受害者的連斯卻未有放在心上，更笑言事件難以置信，打趣地說該部件應該在拍賣平台有售，「該個是煞車油缸的油蓋，我在網上看到這件短片，這是一件相當有趣的事件。我相信該油蓋已被放於網上的二人拍賣平台發售，並標註『Rins』及『42』，一旦我看到的話，我不介意以1000歐元回購，或以護膝交換。」

Alex Rins stopped on track to celebrate, which is when the onboard camera captured a track worker removing a small sweatband from the bike's brake master cylinder and stashing it away in his pocket.#SpanishGP 🇪🇸 | #MotoGP 🏍️ | #Raceday @Rins42 @suzukimotogp pic.twitter.com/yP458raCPO — #SpanishGP 🇪🇸 🏍️ (@Formula1_MotoGP) May 5, 2019