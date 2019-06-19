【女子世界盃】「女球王」瑪達超越高路斯破紀錄　領巴西闖16強

「女球王」瑪達在女子世界盃C組為巴西一箭定江山，帶領球隊以1：0擊敗意大利，晉級16強。33歲的瑪達第5次出戰世界盃，19次上陣攻入17球，超越德國男足的高路斯，成為史上在世界盃入球最多的球員。

當地時間昨日（6月18日）的女子世界C組最後一輪分組賽，巴西在下半場博到12碼，由瑪達（Marta）操刀射入，領巴西以1：0贏意大利。

全靠瑪達的12碼入球，巴西得以晉級。（Getty Images）

33歲的瑪達被稱為「女球王」或者「女比利」，她由2003年起參加世界盃，至今已經是第5屆參賽。在5屆世界盃，瑪達共19次上陣，攻入17球，令她超越德國男足的高路斯，成為在男子及女子世界盃史上入球最多的球員。她比巴西男足傳奇朗拿度多兩個世界盃入球，比「球王」比利多5球。

男子及女子世界盃的歷史射手榜，瑪達排首位。（B/R Football Twitter）

Record-breaker 🙌



We caught up with the #PlayeroftheMatch presented by @Visa for #ITABRA - Marta! 🇧🇷@VisaBR | #FIFAWWC pic.twitter.com/4ARArn15Fe — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) 2019年6月18日

瑪達賽後當選今場最佳球員，對於破紀錄，她說：「我感到十分榮幸，很開心在這項仍被視為男性主導的運動中創下紀錄。我們打破紀錄，證明了女足的發展，這個紀錄不只屬於瑪達，而是所有女球員。」

瑪達入球後與隊友慶祝。（Getty Images）

巴西贏波後，與意大利及澳洲同得6分，雖然得失球較差，只能排C組第3名，但已經肯定取得其中一席最佳第3名，晉級16強。瑪達說：「我們當然以小組首名為目標，但始終這是世界盃。我們無法挑選對手，無論之後碰着誰，也沒有關係。」