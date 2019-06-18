【女子世界盃】中國劣勢下守和西班牙出線　門將彭詩夢神勇保不失

中國女足在今屆法國女子世界盃的B組最後一輪賽事，與西班牙力爭次名出線。中國今仗全場陷於下風，被西班牙製造高達24次的攻門，惟門將彭詩夢今仗表現神勇，悉數化解對方攻門，協助中國以0：0守和西班牙，並以最佳第3名的資格出線16強。

中國女足在首兩輪分組賽錄得1勝1負，在最後一輪與西班牙互碰，只要擊敗對手便可確保次名出線的資格。西班牙甫開賽便不斷向中國施壓，全場控球率達六成；捱打的中國僅得1次埋門，仍以0：0力保不失，以最佳第3名晉身16強，中國女足7次打入決賽周均能躋身淘汰賽階段。

中國女足眾將向在場的中國球迷致謝。（視覺中國）

不少中國球迷入場支持球隊。（視覺中國）

21歲的彭詩夢今仗把守中國的最後一關，面對西班牙全場24次攻門，其中9次命中目標，這名來自江蘇的門將悉數化解敵軍排山倒海的攻勢，助中國隊力保清白之身。她賽後更獲選為今仗的最佳球員，西班牙主帥亦認同彭詩夢今仗的上佳表現。

力保不失的彭詩夢成為今仗和波功臣，隊友上前與她慶祝。（視覺中國）

彭詩夢賽後表示，與隊友在場上全神貫注是力保不失的主因，「球隊在開賽早段已陷入被動，但我們表現逐漸改善，未有太多顧慮，所以愈戰愈勇，全隊在場上亦十分集中地做好防務。我對奪得最佳球員的殊榮感到驚訝，但我更希望繼續為球隊貢獻，助中國女足再進一步」。

為中國隊把守最後一關的彭詩夢，面對西班牙今仗多次的埋門，悉數被她化解。（視覺中國）

中國女足主帥賈秀全帶領球隊打入16強，完場時與一眾球員擊掌，而因中國女足過往在世界盃的佳績，使他深受壓力，賽後亦不禁落淚。賈秀全對球隊晉級感高興外，更被一眾球員的拼搏精神所感動，「今仗確實是一場硬仗，我們在進攻的表現乏善足陳，但防守在球員的團結及拼搏下，力保不失，今場賽和的1分得來不易。現時我們晉級16強，希望球隊在及後可以愈戰愈勇，發揮我們的水準」。

中國女足過往在世界盃的戰績彪炳，使主帥賈秀全深感壓力。（視覺中國）

賈秀全在完場後與球員相擁慶祝時，不禁流下男兒淚。（視覺中國）

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