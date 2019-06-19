【網球】舒拉寶娃復出力救set point取勝　下圈鬥頭號種子姬爾芭

養傷近5個月的俄羅斯網球名將舒拉寶娃復出，昨日在馬略卡公開賽首圈，以2：0淘汰斯洛伐克的古斯莫娃，取得自2015年後首場草地場勝仗。

32歲的舒拉寶娃（Maria Sharapova）在當地時間昨日（6月18日）出戰馬略卡公開賽首圈，面對斯洛伐克球手古斯莫娃（Viktoria Kuzmova）。舒娃在今年1月因肩傷退出聖彼得堡公開賽後，養傷至今復出，錯過了整個泥地賽季，缺陣近5個月。

舒拉寶娃自1月起養傷，昨日在馬略卡公開賽復出。（視覺中國）

首盤戰情緊湊，世界排名跌到85位的舒娃一度落後局數5：6，但她在關鍵時間「破發」，追平局數，兩人首盤要打決勝局。舒娃在決勝局亦陷入苦戰，在落後6：7及7：8時救了兩個「set point」，最後咬緊牙關，贏細分10：8，有驚無險地先下一城。

21歲的古斯莫娃雖然世界排位46位，比舒娃高，但似乎經驗不足，在首盤失利後洩氣，愈打愈差。在第2盤，舒娃乘勝追擊，連破古斯莫娃3個發球局，以6：0大勝，直落以盤數2：0晉級，次圈會鬥頭號種子姬爾芭（Angelique Kerber）。

古斯莫娃在首盤差點勝出，但她浪費機會。（視覺中國）

舒娃賽後在場上的訪問說：「這是我3到4個月來第一次贏波！很高興來到馬略卡，這是個訓練的好地方，可以參加這項賽事熱身。」舒娃補充，這場比賽可以幫手臂慢慢找回狀態，還有很多地方要改善，「我都很想在重要比賽有好表現，我需要重新出發。過去幾年，我甚少在草地場比賽，所以我需要更多的比賽，努力去改進，尋回狀態。過去幾個月，我不能練發球，所以這（練好發球）也是十分重要的。」

舒拉寶娃滿意贏波，但坦言還有地方要改善。（視覺中國）

這是舒娃自2015年溫網後首場草地場的勝仗，事隔4年，所以她賽後難掩興奮，在社交網站上與球迷分享喜悅。她自拍後留言：「幾個月來首場比賽，自2015年後首場草地場勝利。我通常會在放鬆後才用電話，除非是發短訊給媽媽，但這一次值得先來張自拍。」