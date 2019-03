【多圖】比舒拉寶娃更養眼！　14歲網球小將靠甜美靚樣爆紅

或者大家最近都被一個「細威」沙蓮娜威廉絲(Serena Williams)演出的廣告「洗腦」,搞到差點忘記網球壇上都有一些養眼美女,好似舒拉寶娃(Maria Sharapova)、已經退役的伊雲奴域絲(Ana Ivanovic)和古妮高娃(Anna Kournikova)等,不過就算她們幾靚、幾標青都好,也總不及以下介紹的美國小將青春無敵,她便是年僅14歲的Makenzie Raine。

最近,不少國外網友因Makenzie Raine的美貌而醉倒,不但紛紛讚她樣子甜美可愛,更預言她未來是網壇第一美女。其實來自明尼蘇達州的她已經有多年運動員經驗,雖然現時還未有在國際賽事取得優異成績,但每日都勤力訓練,準備有一日可以在場上發光發亮。除了網球員的身分,她亦是一位少女模特兒,到影樓拍攝過不少寫真相片。最近,有網友就要求她貼一些訓練照以外的相片,她亦好樂意地滿足粉絲要求。

不少國外網友都大讚Makenzie Raine未來是網壇第一美女。(Instagram)

不要以為Makenzie Raine遠在美國,與香港一些關係也沒有,其實她視一位在香港出道然後打入荷里活世界的影星為偶像,她不時會在網上分享偶像李小龍的金句,例如「Always be yourself, express yourself, have faith in yourself, do not go out and look for a successful personality and duplicate it.(總是做你自己、,表達自己、相信自己,而不是去尋找一種成功的個性並複製它)」和「Training for strength and flexibility is a must. You must use it to support your techniques. Techniques alone are no good if you don’t support them with strength and flexibility.(你必須要訓練強度和靈活度以支持你的技術,空有技術絕非好事,如果你沒有強度和靈活度去支持的話。)」明顯非常了解李小龍運動哲學,相信她亦睇過不少李小龍的電影。

點擊下圖觀看Makenzie Raine在球場上的英姿: