【足球．轉會】艾歷臣皇馬夢碎　寄望曼聯或祖記叩門

2020年6月合約到期的熱刺中場靈魂基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen），跟當年離開阿積士之前一樣，拒絕跟球會續約。他渴望加盟皇馬，可是銀河艦隊今夏已斥1億歐元收購夏薩特，盛傳主帥施丹下一個目標是法國同鄉保羅普巴。 換言之，皇馬基本已沒空間買入他。這個時候，市場傳出曼聯和祖雲達斯均有意羅致他的消息。

英國《鏡報》報道，艾歷臣眼見加盟皇馬夢碎，目前正考慮轉投曼聯或祖雲達斯。

報道指，丹麥中場早前對離開熱刺登陸西甲充滿信心，在歐聯決賽之前，已收拾細軟，預備隨時離開位於北倫敦的家。

可是隨夏薩特加盟皇馬，加上施丹表明還想要普巴，銀河艦隊的大門已然關上，曼聯和祖雲達斯則成為艾歷臣離隊的另一扇窗。

艾歷臣早前已表達離開熱刺的意願。（Getty Images）

皇馬購入夏薩特，並有意簽入普巴，間接令艾歷臣登艦夢碎。（Getty Images）

當然《鏡報》的可信程度有待商榷，艾歷臣本人月前受訪時，已表明離隊意願：「我對在熱刺發生的一切，有最瘋狂和衷心的尊敬……但我也必須說明，我現在希望作出新嘗試。」

「我希望在今個夏天會有明確決定，計畫就是這樣。在足球世界，你不會知道定案何時到來，那可以在任何時間發生。每個人也希望一切盡快發生，但足球的事情總是需要時間。」

艾歷臣希望離開熱刺，關鍵落在普巴身上。（Instagram@Paul Pogba）

他明言，一切取決於熱刺執行主席利維（Daniel Levy），以及另一家對他有興趣的球會，「又或許我需要坐下來，傾談續約事宜，你可不能自己設下日期。」

由於艾歷臣的合約，明年6月便屆滿，這位世界級中場球星，目前仍只領8萬英鎊周薪，水平不單遠低於一眾同行，連隊中近半隊隊友人工也較他高。就算拿不到山齊士可達50萬英鎊、或艾朗藍斯的40萬英鎊周薪水平，至少也要跟隊友哈利卡尼的20萬英鎊看齊吧？據悉利維非常樂意接受1億歐元轉會費，放走這位快將約滿的中場球星。

如果普巴落實離隊，曼聯求購艾歷臣自然勢在必行，至於已收購艾朗藍斯的祖雲達斯，相信要視乎能否在皇馬手上爭贏普巴，以及中場球星戴巴拿的去留而定，一切尚有極大變數。說不定到最後，艾歷臣或許會走不成。