【F1法國站】諾里斯第9為麥拿侖搶分　列卡度反擊處分：完全無悔

諾里斯周六（22日）在法國站排位賽為麥拿侖搶得2016年後最佳排名，第5起步的他卻在比賽後半段遇上液態系統問題，賽車戰力大受影響，差點就要退賽，最後一圈更被雷諾的列卡度逼出賽道，一下子跌落第10。列卡度最後被罰，令到這名19歲車手得第9名，而且更獲選為今站最佳車手（Driver of the Day）。

麥拿侖賽後承認諾里斯差點就要退賽，原因是液態系統故障引發的一連串問題，就算進入可以用DRS，都不能開動。諾里斯在比賽中聽到賽車工程師傳來的消息時，一直保持冷靜，掙扎求存到最後一圈。諾里斯今站大部分時間都在隊友辛斯後面，但最後20圈戰車出問題，最後一圈更遇到列卡度的追擊。該名澳洲車手在直路緊隨諾里斯，抽頭搶走諾里斯的第7名，但因位置不足要開出賽道，重返賽道時逼諾里斯的麥拿侖橙色戰車離開賽道，這名英格蘭新晉F1車手因此被列卡度、拉高倫及侯根保爬頭。

諾里斯因賽車出問題，表現受到影響。（Getty Images）

諾里斯賽後指賽車到比賽末段難以控制。（Getty Images）

諾里斯最終第10名衝線，但因列卡度爬頭衝出賽道後，以不安全形式回到路上被罰5，其實追上拉高倫時，走出賽道又被罰5秒，列卡度由第7跌落第11，諾里斯亦因此升上一位，亦因為比賽末段的奮戰而獲選為今站最佳車手。

今年才參戰F1的諾里斯說：「車子去到尾段變得難以駕馭，轉波十分不穩定，落波只能說離譜。軚盤受到影響難以轉動，牽引力相關部件、差速器都開始壞了。」未能以第7完成比賽令他感到沮喪，諾里斯指麥拿侖今周的表現值得以第6、第7完成比賽。其隊友辛斯最後以第6完成比賽。

諾里斯、列卡度事故重溫（按圖放大）

列卡度不滿處分

列卡度因為兩次處分失去10秒時間，由第7跌落第11，賽後於twitter發洩：「我完全沒後悔，我嘗試了。我才不想做個『平民』在後面先風景。」他其後刪去推文，再寫道：「我完全沒後悔，我嘗試了。我才不想沒鬥心的做跟尾蟲。我是個twitter怒漢，但今次我就保留一下吧。希望大家都看得開心吧。」

這名澳洲車手又在雷諾官網發聲：「很明顯賽後才被罰，跌出得分區令大家十分失望，尤其這是車隊的主場比賽，最後一圈十分過癮，我們力爭到底，我亦很享受。」

咸美頓再贏一場。（Getty Images）

今站由排頭位出賽的咸美頓奪得冠軍，保達斯力抗法拉利車手陸克萊追擊奪得亞軍。本賽季至今8站冠軍全由「銀箭」車隊包辦，咸美頓賽後直言自知比賽確實變得沉悶：「當你（記者）報道時寫『沉悶』，如果你真的這樣寫，我絕對理解的，我仍記得小時候看F1也是這樣。不過，不要指責車手因為我們不是定下規則的人，我們不能影響圈內金錢的流動。我們要向管治的那班人施壓。」

咸美頓表示「只有管理架構有改變」，F1才會出現真正改革，但這不是他的工作：「我的任務就是盡全力成為場上最佳車手」。F1下一站將移師奧地利。