【西乙附加賽】馬略卡3球淨勝拉科魯尼亞　事隔6季重返西甲

西甲來季最後一個席位，由兩支西班牙傳統球會，馬略卡與拉科魯尼亞在西乙附加賽決賽碰頭。馬略卡雖在首回合兩球落後，次回合重返主場，3球淨勝拉科魯尼亞，以總比數3：2力壓對手，事隔6季後重返西甲。

來季西甲最後一個席位，由西乙第3至第6位的球隊爭逐，馬略卡與拉科魯尼亞分別淘汰阿爾巴塞特（Albacete）及馬拉加，躋身附加賽決賽。

馬略卡在首回合作客拉科魯尼亞，兩球落後返回主場出戰次回合。馬略卡在今仗上半場21分鐘，由Ante Budimir禁區起腳射入，及後馬略卡在下半場憑一記罰球及遠射得手，主場淨勝3球，在總比數反勝拉科魯尼亞3：2，取得來季最後一個西甲席位。

馬略卡球迷在愛隊確定升班後，湧進球場一同瘋狂慶祝。（Twitter截圖）

馬略卡在2012/13球季以西甲第18位完成，降落西乙，在2016/17球季再降一級，及後一個球季隨即以西丙冠軍返回西乙，並在今季以第5位完成聯賽，取得西乙附加賽資格，經歷過升升跌跌後，事隔6個球季再度重返西甲舞台。

曾效力馬略卡的知名球員（按圖放大）

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馬略卡事隔6個球季後，將在來季再次在西甲亮相。（Getty Images）

馬略卡反勝拉科魯尼亞升班後，一眾在場球迷亦興奮不已，一同走入場內慶祝球隊重返西班牙頂級聯賽。出生自馬略卡的著名網球手，「泥地王」拿度亦在場見證家鄉球隊贏波，一同分享升班的喜悅，而他的叔叔米基爾拿度亦是馬略卡的名宿之一。

另外，前NBA球員拿殊（Steve Nash）除了是熱刺的球迷外，亦是馬略卡的股東之一，眼見球隊升班後，隨即開香檳慶祝。