【意甲】傳迪歷特與祖雲達斯簽約5年　「小時候十分渴望成為C朗」

阿積士隊長馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）轉投意甲班霸祖雲達斯的消息甚囂塵上，根據意大利《天空體育》的消息指出，迪歷特與祖雲達斯達成協議，簽約5年，轉會費盛傳高達1.5億歐元。 迪歷特在接受荷蘭雜誌《Voetbal International》訪問時，透露他十分欣賞祖雲達斯主力C朗拿度，使他加盟「班馬兵團」的可能性大大提升。

年僅19歲的馬菲斯迪歷特，年紀輕輕已經是阿積士隊長及後防中流砥柱，助阿積士殺入歐聯4強，也成為荷蘭國家隊正選。迪歷特勇奪今年的歐洲金童獎殊榮，成為首名獲獎的後防球員，使他成為今年轉會市場灸手可熱的一員。

迪歷特成為首位獲得歐洲金童獎的後防球員。（資料圖片）

不少歐洲大球會對迪歷特相當感興趣，一度盛傳迪歷特將與阿積士隊長法蘭基迪莊一同轉投巴塞隆拿，而祖雲達斯在爭逐該名荷蘭國腳上佔優。根據意大利的《天空體育》消息，祖雲達斯與迪歷特在合約上已達成共識，簽約5年，並以約1.5億歐元轉會費羅致迪歷特。一旦迪歷特來投，將會成為沙利上任後首個收購。

迪歷特在去年3月起成為阿積士隊長，亦成為球隊及國家隊的主力。（Getty Images）

迪歷特在6月初代表荷蘭出戰歐洲國家聯賽時，戰畢與葡萄牙的決賽完場後，C朗拿度親口邀請迪歷特加盟祖雲達斯，此舉使他又驚又喜。

迪歷特在接受荷蘭雜誌《Voetbal International》訪問時表示，他一直視C朗為他的偶像，並憶起關於C朗的童年回憶，「在球季結束後，我才發現今個球季並不普通，一切亦發生得相當快。最近與兒時好友聚餐時，大家也想起我在小時候十分渴望成為C朗拿度。在他效力曼聯時，我擁有他的曼聯球衣，所以在今季有機會與C朗同場較量，對我而言是十分特別的時刻。」

迪歷特與C朗拿度在歐聯8強碰頭，阿積士更將祖雲達斯淘汰出局。（Getty Images）