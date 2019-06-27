【宋仲基宋慧喬離婚】入行前皆是溜冰選手　冰雪奇緣無法白首到老

韓國明星宋仲基及宋慧喬今日宣布，兩人正辦理離婚手續，結束一年多的婚姻。宋仲基及宋慧喬入娛樂圈之前，都曾經是運動員，接受過專業的溜冰訓練，宋仲基在學生時代是短道速滑選手，而宋慧喬則是花式溜冰。

很多藝人除了有演藝天分，還有運動天賦，如果他們沒有入娛樂圈，說不定會成為職業運動員。今日宣布離婚的韓國藝人宋仲基及宋慧喬，原來都擅長冰上運動，曾經是少年運動員。

宋仲基及宋慧喬在2017年10月結婚，今宣布離婚。（視覺中國）

宋仲基及宋慧喬甜蜜不再。（視覺中國）

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在2009年的韓國電視劇《Triple》中，當時出道不久的宋仲基做配角，飾演溜冰選手池豐浩，在鏡頭前展示他的溜冰技術。事實上，宋仲基從小練習溜冰，接受了10年以上專業訓練，曾經是大田廣域市的短道速滑選手，曾3次代表家鄉出戰全國運動會，以參加冬奧為目標。不過，他在中學的時候腳踝受傷，不得不放棄運動員生涯，以優良的學業成績考入成均館大學。

宋仲基在《Triple》中的溜冰片段（由3：00開始）：

宋仲基在《Triple》飾演過溜冰運動員。（網上短片截圖）

宋慧喬也曾經在電視劇展示其溜冰天賦，於2004年的劇集《浪漫滿屋》中，有段溜冰戲，據報導演當時為宋慧喬找了個溜冰替身，但宋慧喬堅持可以親身上陣，順利完成拍攝；原來，宋慧喬在中學時代曾經時國家花式溜冰隊的成員。每到冬天，她有空便會約朋友到江原道滑雪。