【西甲】馬高斯洛蘭迪投馬體會　父子二人皆曾效力馬德里雙雄

多年來，不少球員曾分別效力馬德里雙雄，但直接加盟同市宿敵球會卻少之有少。皇家馬德里青訓產品、24歲的馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente），成為近年的少數，以4000萬歐元的轉會費由皇馬直接轉投馬德里體育會。另外，父子二人亦曾效力兩支馬德里球會，實屬罕見。

馬高斯洛蘭迪早前以4000萬歐元由皇馬轉投馬體會。他以一道文裝出席記者會，並展示其14號球衣；馬體會14號球衣的原有者洛迪卡斯簡迪（Rodrigo Hernández Cascante）則盛傳加盟曼城，如今這個球衣號碼落入洛蘭迪身上，洛迪卡斯簡迪離隊似乎已有眉目。

馬高斯洛蘭迪接過14號球衣，使原先擁有14號球衣的洛迪離隊機會大增。（視覺中國）

過往不少球員都曾先後效力馬德里雙雄，現役皇馬門將高圖爾斯當然是近年最為人熟悉一員，如魯爾及莫拉達亦曾是馬體會的青年軍，及後再轉投皇馬。

不過兩支馬德里球會的直接轉會交易，近年並不常見，較具名氣的已是德國名將蘇斯達（Bernd Schuster）及前皇馬主帥蘇拿利，洛蘭迪父子則是少數直接同市轉會的球員。馬高斯洛蘭迪的父親柏高洛蘭迪（Paco Llorente），球員時代曾由馬體會轉至皇馬，如今小洛蘭迪複製父親當年的步伐，他直言父親支持他的所有決定。

多年來曾效力馬德里雙雄的球員（按圖放大）

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馬高斯洛蘭迪在記者會上表示，十分欣賞主帥施蒙尼，並指因此而加盟：「施蒙尼是個極具爭勝心的教練，我非常渴望與他共事，所以我二話不說便選擇馬體會。他（施蒙尼）亦對我充滿信心，希望可以盡快為球隊上陣，在新球季力爭所有錦標。」

馬高斯洛蘭迪直接由皇馬轉投馬體會。（視覺中國）

馬高斯洛蘭迪自2008年加入皇馬青年軍，2015年正式為皇馬一隊披甲，但今季未有太多上陣機會，僅在各大賽事上陣16場。