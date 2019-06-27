【西甲】馬體會報天價冀羅致祖奧菲歷斯　望取代基沙文位置

賓菲加新星祖奧菲歷斯（Joao Felix）是今夏轉會窗的焦點人物之一，賓菲加確認收到馬德里體育會的1.26億歐元報價，令該名葡萄牙的新晉國腳有為下季披起馬體會球衣出戰，更有機會成為世界上第5高身價的球員，

現年19歲的祖奧菲歷斯今季嶄露頭角，是葡萄牙老牌球會賓菲加的青訓產品，僅為賓菲加一隊上陣一個球季，便引來不少歐洲豪門球會的垂青。

祖奧菲歷斯今季為賓菲加在葡超上陣26場，但已交出亮眼的15個入球及9個助攻，而他在對法蘭克福的歐霸8強戰中，個人大演帽子戲法及一個助攻，使他成為歐洲賽史上最年輕的連中三元球員。祖奧菲歷斯的出色表現，亦使他首度入選葡萄牙大國腳，在本月初的歐洲國家聯賽4強中初次亮相。

祖奧菲歷斯今季首度為賓菲加一隊上陣，便已交出亮眼的數據。（Getty Images）

祖奧菲歷斯成為不少大球會的獵物，關於他的轉會消息甚囂塵上，而賓菲加發聲明確認收到馬體會對祖奧菲歷斯的報價，轉會費更高達1.26億歐元。根據英國的《BBC體育》及《天空體育》，一旦馬體會成功羅致菲歷斯，該名葡萄牙新晉國腳將成為史上第5高轉會費的球員，僅次於尼馬﹑麥巴比﹑古天奴及奧士文尼迪比利。

賓菲加發表聲明，確認收到馬體會對祖奧菲歷斯的報價。（賓菲加twitter）

祖奧菲歷斯以出色表現入選葡萄牙國家隊，更在今年的歐國聯首度披甲。（Getty Images）

史上最高轉會費的球員（按圖放大）

馬體會的主力球員基沙文在完季前宣布即將離隊，並盛傳加盟巴塞隆拿，馬體會主帥施蒙尼希望以祖奧菲歷斯取代基沙文的位置，在來季伙拍迪亞高哥斯達及莫拉達等鋒將，一同為馬體會攻堅。