【F1．奧地利站】陸克萊生涯第2次排頭位　諾里斯連續兩站第5起步

F1法國站上周落幕，今周隨即上演奧地利站。法拉利兩支戰車在彎道少的紅牛環賽道佔優，陸克萊奪得職業生涯第2次頭位起步，但隊友華迪爾在第三節排位賽壞車，法拉利未能包辦頭兩位。

奧地利紅牛環賽道（Red Bull Ring）全路僅得10隻彎，法拉利在直路居多的賽道上佔優，陸克萊（Charles Leclerc）在第二及第三節的練習賽皆以最快圈速完成，並續於排位賽表現強勢，在第二節排位賽造出最快圈速，這名摩納哥車手在最後一節再下一城，造出破場地紀錄的1分03.003秒，力壓平治的咸美頓及紅牛的韋斯達賓排頭位出賽，亦是他自今年巴林站後再次頭位起步。21歲的他於排位賽後表示，戰車今日表現超卓，冀將強勢延續至明日的正賽，力爭個人首場勝仗。

陸克萊以破場地紀錄的時間，取得奧地利站的頭位。（路透社）

陸克萊取得職業生涯第2次頭位，而咸美頓（左）及韋斯達賓（右）分別以次名及第3名起步。（Getty Images）

不過法拉利未能包辦頭排起步，華迪爾的戰車在第三節排位時，因為引擎問題而未能造出時間，全節12分鐘只能留在車房，結果以第9位起步，華迪爾無奈地離開戰車，亦不忘安慰工作人員。該名德國車手為隊友頭位起步感高興：「這是引擎的故障，與我及車隊工作人員亦未能控制，但陸克萊取得頭位起步是一件高興的事。」

另外，麥拿侖的英國新人車手諾里斯（Lando Norris）繼續創驚喜，以第6位完成排位賽，而且第5位的麥奴臣（Kevin Magnussen）換波箱而被罰5格，諾里斯因而連續兩站以第5位起步。