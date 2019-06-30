【女子世界盃】瑞典報奧運決賽之仇　破德國無敵防線晉4強

2016年德國於里約奧運女足決賽以2︰1挫瑞典摘金，3年後瑞典以相同比數向德國復仇，打入女子世界盃4強，更令德國失去到東京衛冕奧運女足的資格。

2016奧運金牌的德國，今屆賽事以全勝姿態強勢晉級8強鬥瑞典，瑞典12分鐘蘇菲亞積及臣（Sofia Jakobsson）單刀被德國門將舒奧特（Almuth Schult）撲出，德國4分鐘後由馬古（Magul）先開紀錄。

德國在3場分組賽鬥西班牙、中國及南非全勝，3場入9球而未失一球，至16強又贈尼日利亞三蛋，防線被指固若金湯。惟今仗踢到22分鐘，德國防線的金身終於被打破，瑞典長傳撕破德國防守，蘇菲亞積及臣推順射入遠柱追成1︰1。半場前德國防線不集中，獲半單刀機會的比力絲坦奴絲（Stina Blackstenius）窄角度起腳被舒奧特救出。

比力絲坦奴絲近門補射，助瑞典反勝德國2︰1。（Getty Images）

女子世界盃︰德國1︰2瑞典圖輯（按圖放大）

+ 9 + 8 + 7

效力禾夫斯堡的舒奧特多次為德國化險為夷，但她下半場3分鐘救出瑞典高波進襲後，未能阻止比力絲坦奴絲補射，德國以1︰2落後。德國最後機會是88分鐘，瑞典門將出迎時間欠佳，奧芭杜夫（Lena Oberdorf）頂空門卻柱邊出界，只能飲恨。德國全場64%控球率，起腳次數較多，瑞典仍成為今屆首隊在淘汰賽落後下反勝的球隊。瑞典自2011年再晉4強，將在7月3日於4強撼荷蘭，另一決賽位由英格蘭及美國爭逐。

3年過去，瑞典終向德國復仇兼打入世界盃4強。（Getty Images）

德國在2016里約奧運女足決賽以2︰1勝瑞典摘金，3年後瑞典報仇，更令女子世界盃8強出局的德國無緣於東京奧運衛冕。打入世界盃4強的瑞典、荷蘭及英格蘭將代表歐洲出戰奧運，其餘獲奧運參賽資格的包括主辦國日本、巴西、新西蘭。