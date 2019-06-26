【女子世界盃】中國日本齊輸波　史上首次8強無亞洲球隊

女子世界盃16強，中國及日本雙雙出局，中國以0：2不敵意大利，而日本就在90分鐘輸12碼，遭荷蘭絕殺2：1出局；加上之前澳洲被挪威淘汰，所有亞洲球隊皆已止步，這是女子世界盃史上首次沒有亞洲球隊打入8強。

在法國舉行的女子世界盃，昨日（6月25日）舉行最後兩場16強，其中上屆亞軍日本鬥歐洲冠軍荷蘭。馬田絲（Lieke Martens）在17分鐘把握角球攻勢，跑到前柱，在無人看管下一射，皮球慢溜尾柱入網，為荷蘭先開紀錄。

馬田絲接應角球，在前柱射門。（路透社）

荷蘭開紀錄入球片段：

長谷川唯在完上半場前為日本追平1：1。（路透社）

日本追平入球片段：

日本在43分鐘用一個細膩的組織追平，岩淵真奈在娥眉月頂放直線，長谷川唯突破越位，斜走入中路接應，面對門將冷靜挑射，助日本半場追和1：1。雙方在換邊後遲遲未能再取得入球，眼看比賽將要進入加時，日本輸12碼！

距離太近，熊谷紗希來不及縮手，結果輸12碼。（影片截圖）

馬田絲完場前射入12碼，為荷蘭奠勝。（路透社）

當時，荷蘭的美迪瑪（Vivianne Miedema）在禁區內起腳勁射，皮球近距離省中日本中堅熊谷紗希的左上臂，球證吹罰12碼。雖然距離極近，熊谷紗希根本無法來得及反應縮手，明顯是「波打手」，但根據國際足協最近頒布的球例，所有禁區內的手球都應判12碼，不論防守球員是否有意。所以視像助理裁判亦對球證的判決沒有異議。

馬田絲操刀射入，個人梅開二度，助荷蘭在90分鐘絕殺日本，以2：1贏波闖入8強。4年前，當年首度參加世界盃的荷蘭，正是在16強以1：2不敵日本出局，如今她們以同樣比數擊敗日本復仇。

日本末段輸12碼片段：

賽後荷蘭球員安慰日本球員熊谷紗希。（路透社）

同日另一場16強，「鏗鏘玫瑰」中國亦敗陣，以0：2不敵意大利。隊長吳海燕賽後說：「雖然大家盡力了，但沒有達到我們想要的效果。球隊防守不夠好，給予對手機會，進攻中不夠耐心，把握機會的能力還需要提高。」門將彭詩夢賽後哽咽：「感覺大家這場比賽打得都很好，也做了很多準備，很遺憾。」

「不光是想入一球，我們應該勝利的，有太多機會沒有把握住，太急了。」中國女足前鋒李影在賽前訪問更忍不住落淚，她十分自責地說： 「作為一名前鋒，3場比賽只入1球，沒有為球隊進攻帶來更大的幫助，很對不起大家的。4年一個輪迴，不知道我這批人中，有多少人能等到下一屆。」

意大利慶祝晉級8強。（美聯社）

中國賽後答謝球迷的支持。（美聯社）

中國及日本同日在16強出局，加上屬於亞洲足協的澳洲亦在之前不敵挪威，所有亞洲球隊都在今屆世界盃止步，乃女子世界盃自1991年創辦以來，首次沒有亞洲球隊參與8強。

女子世界盃的8強全部出爐，歐洲球隊佔7席，4場比賽分別會是挪威對英格蘭、法國對美國、意大利對荷蘭以及德國對瑞典。

中國隊長吳海燕（左）表示所有隊友都盡力了，但進攻及防守都有不足的地方。（美聯社）