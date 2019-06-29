【女子世界盃】美國2：1氣走東道主法國　4強硬撼英格蘭

2019年女子世界盃8強第二場賽事，東道主法國迎戰美國成為焦點，結果美國隊再次憑藉隊長之一的韋冰露（Megan Rapinoe）梅開二度，以2：1擊退強敵法國晉身4強，將硬撼另一歐洲英雌英格蘭；亦令美國隊達成至今8屆女子世界盃都殺入4強的壯舉。

今場賽事在巴黎王子公園球場進行，開場僅55秒，美國就令法國門前風聲鶴唳，韋冰露前場送球，艾絲（Julie Ertz）起腳怒射被法國門將保哈迪飛身撲出。戰至5分鐘，韋冰露在禁區頂左邊主射自由球，法國門將似乎視線受阻，未能撲出來球，美國隊領先1球。

美國隊成為首支能在至今8屆女子世界盃均打進4強球隊。（Getty Images）

韋冰露今仗再轟入兩粒，成為繼巴西瑪達後，第二位能在世盃連續兩場入兩球的球員。（Getty Images）

至64分鐘，韋冰露接到摩根（Alex Morgan）傳球，中路推順命射破網，繼16強戰勝西班牙一役後再梅開二度，她亦成為了自巴西隊長瑪達於2007年後，首位在連續兩場女子世盃賽事都能夠攻入兩球的球員。這個入球亦是韋冰露在今屆賽事的第5球，與另外三位包括摩根在內的球員，並列射手榜首位。

主隊法國其後雖努力反撲，並由雲荻連納在80分鐘頭槌破網扳回一城，但為時已晚，美國以2：1擊敗法國殺入4強。

韋冰露向來敢言，今仗繼續堅持不唱國歌抗爭。（Getty Images）

韋冰露形象鮮明敢言，向來是美國隊重心成員，今屆比賽更與摩根及萊特（Carli Lloyd）一起輪流擔任隊長。今仗臂章雖然由摩根戴上，但韋冰露自從2011年首次在女子世盃亮相後，這名世盃三朝元老至今直接或間接替美國貢獻了14個入球，當中包括8個入球和6次助攻，冠絕整支美國隊，被視為「美國隊長」可謂當之無愧。

名帥摩連奴今仗亦為座上客，與法國前總統薩爾科齊（右）及友人言談甚歡。（Getty Images）

+ 5 + 4 + 3

英國女足鎖定東京奧運參賽資格

另一方面，由於美國隊淘汰法國，下仗對手英格蘭已確定能憑藉歐洲球隊於今次世界成績前3名資格，將於蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭球員合組球隊，以英國隊名義參加2020年東京奧運。

今屆女子世盃4強上線已決出，美國與英格蘭將於7月2日交鋒爭入決賽；至於8強下線將於法國時間今日上演，由意大利對荷蘭，以及德國對瑞典，爭奪4強剩餘兩個席位。