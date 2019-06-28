【女子世界盃】英格蘭3球淘汰挪威　連續兩屆賽事躋身4強

法國女子世界盃首場8強賽事在香港時間今日（28日）凌晨舉行，英格蘭女足以3球淨勝挪威，繼上屆16強後再次擊敗挪威，並連續兩屆賽事躋身世界盃最後4強。

英格蘭女足在世界盃16強賽事中，因判決問題一度令喀麥隆球員拒絕比賽，最後無阻英格蘭以3球擊敗喀麥隆晉級。到8強階段，英格蘭女足面對藉互射12碼淘汰澳洲的挪威，是兩軍連續兩屆世界盃在淘汰賽階段碰頭，而英格蘭上屆以2：1淘汰對手。

英格蘭女足以3球擊敗挪威，連續兩屆在淘汰賽擊敗挪威晉級。（視覺中國）

英格蘭在開賽僅3分鐘便攻破挪威的大門，邦絲（Lucy Bronze）右路以速度力壓挪威守衛地波傳中，雖然前點的艾倫韋特（Ellen White）「踢空氣」，但後方的史葛（Jill Scott）及時起腳中柱入網。「三獅」女將在上半場末段擴大領先優勢，邦絲再度在右路助攻，傳給柏麗絲（Nikita Parris）再傳中，艾倫韋特輕鬆門前射成2：0，一記簡單的攻勢撕破挪威後防，而韋特亦攻入她今屆賽事的第5個入球。

艾倫韋特在今屆表現大勇，今仗攻入她的第5個入球。（視覺中國）

+ 2

參與英格蘭兩個入球的邦絲，下半場12分鐘在禁區頂勁射網頂入網，將比數改寫成3：0。英格蘭隊長侯頓（Steph Houghton）在66分鐘護空門，為球隊力保不失，即使柏麗絲在及後時間有12碼宴客，亦無阻英格蘭以3球再度淘汰挪威出局，「三獅」女將下仗將與法國或美國的勝方，爭奪決賽席位。

英格蘭傳奇球員碧咸亦是座上客之一。（視覺中國）

「三獅」一眾女將在英格蘭傳奇球員碧咸與愛女Harper在場見證下，成為今屆首支球隊躋身4強，而英格蘭女足連續兩屆打入準決賽階段，誓打破上屆的季軍成績，力爭首度在世界盃封后。

英格蘭主帥菲臘尼維利在賽後記者會表示，今場勝仗是他足球生涯的其中一個光榮時刻，更指執教英格蘭女足是一份最好的工作，「球隊在今仗一如以往顯示出爭勝的決心，當你麾下的球員有正確的態度﹑信念及解決問題的能力時，一切問題亦將迎刃而解，而英格蘭一眾女將使我的工作變得輕鬆及自信，我認為英格蘭女足主帥最好的差事。」

碧咸與愛女一同慶祝英格蘭女足取得入球