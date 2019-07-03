【港超聯】傑志新帥曾獲施丹封偶像　談新挑戰：我已準備就緒

傑志相隔三季再度聘任外籍主教練，來自波斯尼亞的施利斯高域具豐富執教經驗，他雖對本地球壇沒太多認識，但卻有決心帶領傑志及香港足球提升至另一層次。 攝影：盧翊銘

施利斯高域上任成傑志新帥，這位教練來頭不小，1985年曾當選南斯拉夫足球先生之外，更曾被法國「球王」施丹封為成長生涯中偶像之一。施利斯高域2002至2006年曾帶領波斯尼亞國家隊，至2012年亦試過短暫執教當時仍處於中超的青島中能，他加盟前曾任教波斯尼亞頂級聯賽球隊Zrinjski Mostar三季，兩度協助球隊捧走聯賽冠軍，並當選最佳領隊。

傑志今日在天雨下進行新帥的首課操練。（盧翊銘攝）

對本地球壇認識不深 「已準備就緒」

早上抵步後即出席記者會，接着又到傑志中心首度視察球隊操練，施利斯高域事後受傳媒訪問時難掩疲態，惟他仍樂意逐一解答記者提問。對於球隊的第一印象，他坦言對球員質素及心態感到滿意，並慶幸教練團成員相當具經驗，相信能為傑志及香港足球帶來成就，惟他承認對香港足球認識不太深入，「我看過一些亞洲的比賽，知道傑志是近6年香港最好的球會，其實我對這裏有多了解並非最重要，最重要是我如何準備我的工作，我能告訴大家，我已準備就緒。」

施利斯高域（右）操練前向足球總監朱志光了解球隊情況。（盧翊銘攝）

向球員教練分享經驗 望助重奪聯賽冠軍

施利斯高域首度來港執教，他指出亞洲足球與世界其他地方與別不同，因此即使自己擁有近42年足球經驗，仍相信能為自己及身邊的人帶來改變，「我來是要向球員及其他教練分享經驗，令亞洲足球變得更好；同時對我亦是個新挑戰，我想知道自己的極限在哪裏，無論是當教練方面，或是做人方面。」

重奪聯賽冠軍是傑志來季的首要目標，施利斯高域對此充滿信心，並指球會在亞洲賽上有一定抱負，只是現階段自己對球員認識有限，難以定下詳細計劃，「我很勤力及熱愛成功，會確保球隊完季時以首名衝線。」他同時指出，會在球員體能及團隊合作方面下苦功，「我需要渴望上陣及取得成就的青年球員」。

金東進（右二）及尹東憲（右一）兩位同時加入傑志教練團。（盧翊銘攝）

羅梓駿：注重細節的教練

施利斯高域的首課操練內容沒太過複雜，一個多小時內作體能、控傳練習，以及分隊比賽。傑志後衛羅梓駿坦言感覺新帥嚴肅，指對方在練習時特別提醒球員細節，「比賽時他跟全部球員說，這天只是第二課操練，提醒球員不用心急表現自己。這看得出他是個關心球員、且很注重細節的教練。」