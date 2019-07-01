【港超聯】最佳中場陳肇鈞回歸南區　「挑戰球隊首個錦標」

上季港超聯爭標份子之一的冠忠南區，終以第3位完成聯賽，來季為爭取更好成績，教練團及球員俱變動不少，今日（1日）宣布今夏第4名加盟的球員，獲曾在南區落班的應屆「最佳中場」陳肇鈞回歸。

2018年曾外借南區

冠忠南區早前先後公布簽入前香港飛馬「通天老倌」查維斯、前夢想FC中堅川瀨浩太及前元朗前鋒陳廣豪，中場陳肇鈞成為第4名加盟球員，亦是他繼2018年由東方龍獅外借至南區後，再一次效力這支地區勁旅。陳肇鈞在冠忠南區Facebook稱：「當日我離開冠忠南區，就知道自己必定會回來，今次重返後，我會盡力協助球隊挑戰第一個冠軍錦標。」冠忠南區的「五年計劃」來到最後一年，雖然冠忠巴士已明言會繼續支持，但球會近年兩度打入盃賽決賽都未能捧走冠軍，獎盃已成當務之急。

陳肇鈞在2018年被外借至南區後，在新球季為再度效力南區。（高詩琦攝／資料圖片）

表現搶鏡獲選最佳中場 成大埔多名離隊職球員之一

陳肇鈞上季效力和富大埔表現出色，在中前場不斷逼搶走位、亦有入球能力，助球隊奪得隊史首個頂級聯賽冠軍之餘，個人亦獲選為「最佳十一人－－中場」，並打入「香港足球先生」最後3強，同時在上月的國際友誼賽獲香港隊重召。不過，陳肇鈞早已事先張揚會離開大埔，今日終宣布加盟南區，成為經已離開、或即將離開大埔的多名職球員之一。

陳肇鈞上季在和富大埔表現出色，並獲選為上季聯賽最佳11人之一。（袁志浩攝／資料圖片）

陳肇鈞在大埔效力一個球季攻入6球後，再度離開大埔。（袁志浩攝／資料圖片）

事實上，南區仍有望出戰亞洲賽，若沿用上季的規則，倘和富大埔經亞冠盃外圍賽打入正賽，南區可補上出戰亞冠外圍賽；雖然大埔早前稱會申請亞洲足協牌照以符合參加亞冠盃的資格，但萬一不幸未能成事，南區有機會獲益。