【港超聯】傑志聘波斯尼亞新帥執教　3000萬班費望重奪聯賽冠軍

去季捧走高級組銀牌及足總盃冠軍的港超勁旅傑志,今日(3日)假沙田萬怡酒店舉行新球季發布會,公布新季變動及備戰安排。「藍鳥」來季邀得波斯尼亞籍主帥施利斯高域(Blaž Slišković)執教,同時確定蘇沙、洛迪古斯及基爾頓3位新援加盟,除希望重奪聯賽冠軍外,同時會加強青訓,以提升香港足球水平為最終目標。 攝影:盧翊銘

今早才抵港的施利斯高域與傑志簽約兩年,這位現年60歲的主帥在球員時代曾效力法甲馬賽,並為南斯拉夫國家隊上陣,退役轉任教練後曾執教多間克羅地亞及波斯尼亞球會。傑志會長伍健指他擁有高超的足球造詣及經驗,有助提升傑志教練團及球員的足球水平,「他有奪冠經驗,過往亦起用較多年青球員。」

伍健同時透露,傑志來季班費接近3,000萬港元,但聲言絕非要跟富力R&F或東方龍獅等「鬥多錢」,「錢多並非代表能盡攬所有冠軍,而是有另一種方法去建立球隊。只要球員質素及體能達到頂級,錦標自然會來。」伍健指球會過去9年,不斷重複每隔兩季便失落聯賽冠軍的循環,坦言「This is the year that we come back」,似乎要以重奪聯賽冠軍為首要目標。

傑志會長伍健(右)稱施利斯高域的經驗過人,是挑選他成為新帥的最重要原因。(盧翊銘攝)

朱志光留任足球總監加強青訓

不過伍健強調,希望長遠提升傑志跟香港足球的水平,雙方平衡地發展下去,「香港要有足球計劃,希望可在2034年或2038年殺入世界盃決賽周,屆時適齡球員將是現時的中、小學生。」因此伍健指前主教練朱志光會留任足球總監,集中於青訓發展。他以「勁」來形容朱志光過去三季在12項大賽中勇奪8個冠軍的佳績,並強調朱sir會進入「進修期」,或會在「學成」後再度回歸主教練一職。

傑志教練團亦有其他變動,在前助理教練(防守)高尼路加盟南區下,前「藍鳥」球員金東進會代替其位置,他並會於稍後跟曼城的友賽中上陣向球迷告別,正式退役。球隊同時聘請前越南國家隊體能教練、韓國籍的裴鋕垣,取代前體能教練卡薩路華,而另一位韓籍前球員尹東憲亦加入教練團隊,成為訓練員及青年軍教練。

前傑志主教練朱志光(左)會留任足球總監一職,加強球隊青訓發展。(盧翊銘攝)

三新外援加盟 國援位置有待落實

陣容方面,傑志今夏覓得兩位有港超經驗的森巴兵加盟,其中先後效力過南華、元朗及南區的翼鋒蘇沙,明年中就合資格領取特區護照;而中場基爾頓則在去季首戰港超,全季為元朗上陣26場並貢獻5個入球。另一位轉投傑志的外援是前東方龍獅射手洛迪古斯,這位自2016年起征戰港超的西班牙前鋒,在效力東方3季期間攻入近40球,其加盟意味傑志將盡攬兩位去季港超聯神射手。

傑志教練團大變動,聘得韓國籍的裴鋕垣為新體能教練,伍健指在其訓練下,球員在亞協盃主場迎戰朝鮮球隊4.25時,表現大有進步。(盧翊銘攝)

由於華杜斯、費蘭度及盧卡斯3位原有外援留隊,令傑志外援名額爆滿,伍健指3位新援中有一名球員會在戰畢曼城後,隨門將保羅外借友會。新加設的國援名額方面,來自廣州恆大的年輕中堅楊朝輝正隨隊試腳,有望於日後落實加盟;正於美國留學的安永佳,亦會在11月完成學業後返港歸隊。而佐迪、列斯奧及林柱機,月前已落實他投;加盟僅半季的亞援馬特史密夫則重返澳洲落班;前克羅地亞小國腳泰迪亦已離隊,播磨浩謙則未有列入大軍名單。

傑志新一季主場球衣同時亮相。(盧翊銘攝)

赴韓國越南季前集訓

傑志昨日已首先進行閉門操練,所有休假球員會在7月8日歸隊,除早前公布在7月24日晚上8時於香港大球場友賽英超球隊曼城外,球隊會先於7月15日前往韓國進行季前集訓,16日及18日先後作客釜山交通公社與浦項制鐵。而在8月份便會赴越南,在13日及15日分別友賽當地球隊Viettel FC及越南U23代表隊。