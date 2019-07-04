【港超聯】愉園射手安度美斯離隊　富力羅致兩非洲外援

去屆港甲冠軍愉園來季確定升班至港超聯作賽，這支老牌球隊今日（4日）公布組軍消息，多位教練團成員及奪冠功臣將留隊，包括兩名外援球員；反而射手安度美斯卻未獲留用。 另一邊廂，以捧走本地錦標為目標的富力R&F亦獲兩位外援加盟，分別是布基納法索國腳艾達瑪古拿（Adama Guira），跟擁剛果及烏克蘭雙重國籍的中堅華迪斯艾瑪臣（Vladis Emmersòn）。

愉園來季將繼續跟國體動力與車路士足球學校(香港)合作，以培育年青球員為宗旨，球會今日於社交網站上撰文指：「愉園決心為香港球壇培育接班人，過往三季不忘給予年輕球員磨練的機會，而新球季己隊仍貫徹育才的宗旨，讓年輕球員透過高水平比賽學習、進步。」

去季成為愉園奪冠功臣的港甲神射手安度美斯，未有跟球隊續約。（資料圖片）

愉園後防重心摩域治（左）將會留隊。（資料圖片）

摩域治留隊 李志豪未隨軍升班

球會同時透露組軍動向，教練團成員不變，維持由岑國培、鮑家耀、陸冠邦及甄堅強領軍。而多位奪冠功臣亦已簽下新合約留隊，包括曾效力標準流浪的外援中堅摩域治、波斯尼亞籍中場馬希卡歷，以及多位本地球員如鍾偉豪、張俊軒、蕭志豪、黃浩然、潘沛軒、黃榮傑、陳立明、黃智康與袁世傑。

不過去季港甲神射手安度美斯、有頂級聯賽經驗的李志豪跟鄭禮騫等，則未有隨球隊「升超」，愉園指新球季組軍工作已接近完成，稍後將陸續公布球員加盟的消息。

富力R&F簽下布基納法索國腳艾達瑪古拿。（富力足球隊提供）

富力再簽兩新外援 伊達高梵他投

至於「富豪球會」富力R&F亦不斷招兵買馬，日前先羅致布基納法索國腳艾達瑪古拿(Adama Guira)，今日並從丹超球會維積利借用中堅華迪斯艾瑪臣(Vladis Emmersòn)。

身高1米85的艾達瑪古拿，曾效力瑞超、丹超及法乙球隊，加盟前在丹超奧爾胡斯效力兩季，累積上陣52場並獲得4個助攻。而擁有剛果及烏克蘭國籍的華迪斯艾瑪臣，身高更達1米95，富力指相信兩將加盟將增強球隊陣容厚度，幫助球隊取得優異成績。富力同時宣布老將伊達、福保羅、高梵等離隊，克羅地亞外援沙沙、林俊生及兩位小將曾通明與李卓翰，來季亦會他投。

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