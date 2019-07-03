【港超聯】洛迪古斯若倒戈將避免慶祝　蘇沙：傑志風格與眾不同

傑志今日（3日）公布三位有港超經驗的外援加盟，當中焦點落在由宿敵東方龍獅轉投的前鋒洛迪古斯，他去季與傑志射手盧卡斯分享港超神射手寶座，惟傑志近年多以單箭頭攻堅，中鋒位置或「兩個只能活一個」。 攝影：盧翊銘

由今日的操練中所見，洛迪古斯跟盧卡斯分別於兩隊中擔任正箭頭，暫未有機會合作，但他卻認為兩人可拍檔攻堅，「盧卡斯是香港其中一位好球員，所以我能很容易地跟他合作。我們當然能同時上陣，但這還需視乎教練的安排及決定。」

洛迪古斯由東方龍獅加盟，或會與盧卡斯形成良性競爭。（盧翊銘攝）

基爾頓（左）在操練中表現活躍。（盧翊銘攝）

洛迪古斯透露即使過去在東方龍獅貢獻良多，去季完結後仍未獲東方安排續約，適逢傑志邀請加盟，因而考慮轉會，但就稱若未來例戈舊會，會避免慶祝，「過去數季我盡了自己的責任，不幸地有段時間受傷患困擾，再遇東方我會盡量尊重球迷，但可能情緒會很高漲，到時看看如何吧。」

蘇沙坦言不懼怕跟費蘭度爭位。（盧翊銘攝）

蘇沙：望以本地球員身份上陣

至於同樣面臨跟費蘭度「撞位」的翼鋒蘇沙，則認為自己亦可出任左翼衛等位置，一切留待教練安排。他表示喜愛傑志與別不同的足球風格，因而選擇加盟，「我會全力支援及幫助球隊，盡能力為傑志贏取錦標，同時爭取下年領取香港護照後以本地球員身份出場，再入選港隊，希望一步一步來。」

蘇沙與基爾頓在操練中都表現活躍，惟後者不諳英語，僅感謝前東家元朗的支持，期待新挑戰的來臨。