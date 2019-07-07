【黃金海岸馬拉松】姚潔貞破香港紀錄　快里約奧運時間逾2分鐘

香港長跑好手姚潔貞產後首次出戰全馬，於黃金海岸馬拉松造出2小時34分07秒，不止比里約奧運時快2分鐘以上，更打破陳敏儀2004年創下的香港女子馬拉松紀錄。

2018年4月8日，姚潔貞與陳家豪的愛情結晶陳瑤出生，榮升母親後繼續跑步事業。今年2月，潔貞以1小時16分29秒於香港馬拉松半馬封后，為自己打下強心針。7月初她到紐西蘭集訓兩星期，今天她在澳洲黃金海岸馬拉松以2小時34分07秒完成，為女子組第6。她不止刷新塵封15年的香港女子馬拉松紀錄（陳敏儀2004年跑出2小時35分49秒），同時比2016里約奧運時，自己跑出的2小時36分11秒快逾2分鐘，當時她創下個人最佳時間，以第39名完成里約奧運。其丈夫陳家豪時間為2小時32分28秒，黃芷銦參戰半馬以1小時21分56秒破個人最佳時間。

姚潔貞刷新香港女子馬拉松紀錄。（資料圖片）

國際田經聯會（IAAF）早前公布2020東京奧運的參賽標準，分為達標制與世界排名積分的「雙軌制」，即一半名額以達標制取得資格，另一半則採用世界排名。新的男子馬拉松標準為2小時11分30，女子為2小時29分30，參加標準是過去5屆以來最難，潔貞4月時提到會瞄準加分比賽爭取更高排名。

姚潔貞衝線一刻。（網上截圖）