【跑步】長跑天后姚潔貞雲南備戰　黃金海岸馬拉松目標前6

香港長跑天后姚潔貞剛戰畢巴黎馬拉松返港，隨即要準備7月的黃金海岸馬拉松，盼在這爭奪奧運資格的第一槍取得前6位置，並取得11月的亞洲錦標賽入場券。

上周日的巴黎馬拉松是姚潔貞在黃金海岸馬拉松前的「試腳戰」，她因腳傷未癒僅以3小時50分完成比賽：「本身當是長課，打算跑一半、另一半則純粹完成。加上未跑過巴黎，想試試場地，看將來會不會有機會再造時間。」

她透露右腳脛骨骨膜炎已康復9成，惟另外一成仍是憂慮，未能作高強度訓練的她，下月將會轉移到雲南為黃金海岸馬拉松備戰：「與教練商討後，雲南的跑步路線空氣稀薄，不可以跑得快，但可練到量，因此對有腳傷的我較好，考慮在5月和6月過去練習兩次。」

潔貞在里約奧運以2小時36分11秒完成女子馬拉松，突破PB名列第39名，她將力爭東奧資格再挑戰世界強手。（葉詩敏攝）

姚潔貞出席Now TV的大型親子嘉年華，與足球員葉鴻輝分成兩隊作賽，玩得不亦樂乎。（葉詩敏攝）

黃金海岸馬拉松目標前6 爭取亞錦賽資格

國際田經聯會（IAAF）早前公布2020東京奧運的參賽標準，分為達標制與世界排名積分的「雙軌制」，即一半名額以達標制取得資格，另一半則採用世界排名。

新的男子馬拉松標準為2小時11分30，女子為2小時29分30，參加標準是過去5屆以來最難，潔貞坦言這場東奧入場券爭奪戰「絕對有難度」：「要跑到2小時29分是絕對有難度，我未必能達標，現在這個時間大概有30至40人可入圍，靠排名是計兩場比賽，有些比賽是會加分，我們會瞄準這些比賽造時間。」

其中一個有加分的比賽，是11月的亞錦賽，她需在黃金海岸馬拉松爭取資格：「會進取一點，目標是取得前6，前5可以直入奧運，但前6名的加分分數也是不差的，要看還有什麼選手參加。」

今屆亞錦賽於東莞舉辦，她謂曾與徒弟黃芷銦跑過，路線也適合造時間：「是Gold Label賽事，有不少勁人參加，要跟到大隊，目標是取得前8，靠排名取得奧運資格。」

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