【美洲金盃】杜斯山度士妙射奠勝奪冠　墨西哥5度決賽挫美國

美國女足衛冕女子世界盃，而美國男足分途出擊，同樣力爭衛冕美洲金盃，與墨西哥爭標，但一球僅敗於墨西哥，屈居亞軍，未能與女子隊一同奏凱。

美國與墨西哥兩支中北美洲班霸，在今屆的美洲金盃4強分別淘汰牙買加及海地，再度決賽碰頭爭標。雙方全場雖合共製造超過30次埋門，但僅得其中8次中目標，而全場只得一個入球，分出勝負。

墨西哥門將「Sam哥」奧祖亞（Guillermo Ochoa）雖然在早段救出普列錫的近門施射，但他及後一次出迎的判斷錯誤，美國前鋒保羅阿利奧拿（Paul Arriola）起腳僅僅斜出，未有鑄成大錯。美國在下半場繼續強攻，無人看管的佐敦莫里斯（Jordan Morris）接應普列錫的角球跳頂，墨西哥隊長古亞達度（Andrés Guardado）在白界線前護空門。大難不死的墨西哥，及後由效力狼隊的魯爾占美尼斯一記巧妙的「後踭」助攻杜斯山度士（Jonathan dos Santos）妙射破網，一箭定江山，助墨西哥第8次稱霸美洲金盃。

杜斯山度士接應魯爾占美尼斯撞射破網，一箭定江山。（Getty Images）

今年第15屆舉辦的美洲金盃，其中14屆的冠軍同樣落入美國或墨西哥手中，兩軍今屆一同殺入決賽，已是第6次在決賽碰頭，而墨西哥嬴得其中5次，使美國未能衛冕。

墨西哥在決賽擊敗美國，第8次稱霸美洲金盃。（視覺中國）

墨西哥作客芝加哥封王，老將古亞達度認為很難得︰「這正是我們來這作賽的原因，我們做到了，我很高興，全隊都非常出眾。」

自2006年起代表美國出戰的米高巴特利（Michael Bradley），至今依然是球隊的中流砥柱，身為「大師兄」的巴特利指今仗未能獲勝實屬可惜，「我認為我們的開局不錯，可惜久久未能打開紀錄，但墨西哥及後乘勢取得入球，對我們是一場惜敗。」