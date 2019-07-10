【世大運】俞雅欣一年內8破港績　何甄陶刷新香港紀錄闖50自決賽

兩個新香港紀錄在拿玻里世大運誕生，跳遠新星俞雅欣在意大利時間周三凌晨進行的決賽跳出6.31米，年內第8度刷新香港紀錄。另一邊廂，男飛魚何甄陶（Ian）同日出戰男子50米自由泳複賽，游出22.18秒位列第3名勇闖決賽，向奧運A標進發。

首戰世大運的俞雅欣自上月中後再次改寫港績，她早於上月的城市田徑錦標賽已兩度打破香港紀錄，先跳出6.28米，再以6.30米封后，今仗她再把個人保持的香港紀錄推前0.01米，自去年9月起第8度改寫歷史。她最終排總成績第6，金牌由烏克蘭選手以6.84米奪得。「今日本來因為比完資格賽感到有點累，但感覺狀態都不錯，都算滿意成績，做到自己目標。」在首屆世大運便能打破香港紀錄，她坦言非常開心：「可以在今季最後一場、而且是在大賽中打破紀錄，讓我增添了好大信心，期望下季可以再乘勝追擊。第一個世大好開心也好榮幸，更值得紀念的是破了香港紀錄。」

俞雅欣在首個世大運跳出新香港紀錄，「令第一屆更有紀念性！」。（由大專體協提供）

俞雅欣已完成今季所有賽事，她期望下季能再衝擊港績。（由大專體協提供）

泳隊新星何甄陶總成績第3闖決賽

現就讀美國維珍尼亞理工學院暨州立大學的泳隊新星何甄陶，在昨日的50米自由泳初賽游出22.34秒以總成績第3名晉級，再於同日晚上進行的複賽游出22.18秒，把其4月於香港長池游泳計時賽造出的22.25秒香港紀錄推前0.07秒，並以總成績第3名勇闖決賽。除了為港力爭本屆第一面獎牌外，早在4月已達B標的Ian，其22.18秒新香港紀錄，與東京奧運A標的22.01秒僅差0.17秒，有望可在決賽再下一城。至於同日出戰女子50米自由泳複賽的亞運代表譚凱琳，游出25.85秒、比初賽的25.90秒較快，雖然排名第14無緣決賽，仍展望在月中的游泳世錦賽能突破個人最佳時間。

Ian在複賽再突破個人保持的港績，挾總排名第3勇闖決賽。（由陳健樂提供）

去年曾征戰亞運的香港網球女單代表張瑋桓，持續勇態於16強以直落兩局（6：4、6：4）擊敗了法國球手ORANGE Margaux躋身8強，但與拍檔唐家傑在混雙32強不敵英國組合，未能再進一步。此外，乒乓女將林依諾在女單64強以局數4：1擊敗英國球手，其後在32強戰勝波蘭球手，勇闖16強。