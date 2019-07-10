【溫布頓網球賽】細威一日兩戰全勝　夥梅利出戰混雙闖16強

「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）在溫網一日兩戰，於中央場的觀眾面前兩度出擊，在女單8強以2：1淘汰列絲姬（Alison Riske），並在混雙夥拍英國球手梅利（Andy Murray），直落兩盤贏波入第3圈。

在當地時間昨日（7月9日）的溫網，細威兩度在中央場亮相，其中混雙次圈夥拍梅利，面對11號種子的法比斯馬田（Fabrice Martin）及雅迪禾（Raquel Atawo），吸引到約1.5萬名觀眾入場觀看。

細威與梅利拍檔，在混雙再晉一級。（美聯社）

細威及梅利合共5次發球直接得分，雖然第一發球成功率不如對手，但兩人的第一發球得分率達85%，而第二發球得分率亦有5成，這項數據比法比斯馬田及雅迪禾好。

兩人今場兩次「破發」，先贏7：5，再贏6：3，花了超過個半小時，直落兩盤擊敗對手，打入第3圈。細威及梅利在第3圈將面對頭號種子的蘇亞里斯（Bruno Soares）及梅莉卡（Nicole Melichar）。

細威覺得與梅利合作十分有趣。（美聯社）

細威及梅利賽後互戴高帽，細威覺得兩人狀態非常好，她覺得跟梅利拍檔很有樂趣，場上氣氛亦一流。至於梅利則說：「細威接發球很穩定，尤其是第一盤尾及第二盤頭，她的擊球清脆利落地取分，令我的工作變得十分輕鬆。不過，我之後錯失了一個break point。我們都打得好，如果細威保持現時狀態，相信我們很有機會（贏冠軍）。」

細威昨日還在中央場出戰女單8強，面對同胞列絲姬，她這場打得比混雙辛苦。首盤兩人互破對手發球局，最後3次破發的細威先贏6：4。第2盤兩人就打得謹慎，列絲姬保住所有發球局，並破到細威一次，以6：4追平盤數。

細威昨日還出戰女單8強，苦戰兩小時晉級。（美聯社）

列絲姬曾一度追平盤數，但最後落敗。（美聯社）

細威第12次入溫網四強

去到第3盤，細威8次開出Ace，但都被列絲姬兩次破發。不過細威3次打破列絲姬發球局，而且列絲姬這一盤多達5次發球雙錯誤，令到細威最終以6：3勝出。

雙方激戰兩小時，細威以盤數2：1晉級入4強，這是她第12次置身溫布頓準決賽，她會跟捷克的絲查高娃（Barbora Strycova）爭入決賽。另一場4強會是絲慧杜蓮娜（Elina Svitolina）對夏納（Simona Halep）。