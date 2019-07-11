【東京奧運】姚潔貞冀再破港績登奧運列車　「仍有時間我有信心」

上周於黃金海岸馬拉松打破香港紀錄的姚潔貞日前返港，今日隨即出席慈善跑活動。距離東京奧運餘下1年，潔貞直言有信心於有限時間內在加分比賽爭取更高排名，而目標必定是跑出比2小時34分07秒更快的時間。

齊在澳洲黃金海岸馬拉松出戰的姚潔貞及陳家豪，今日出席保協生命傳愛慈善跑記者會出任活動大使。其後潔貞分享上周一破前輩陳敏儀於2004創下的香港紀錄，並強調是次佳績有賴環境因素：「路段和氣候均比里奧當天為佳，還有今次不只是女子組，有較多人在身邊一起跑，變相容易推動自己造出好時間，甚至破紀錄。」這名兼顧家庭和訓練的「最強媽媽」同時認為自己狀態未及3年前的里奧的水平：「體能上可以做得更好。產後體能已有改善，但仍未有之前這麼好，還有改善的空間。」

香港長跑好手姚潔貞（右三）及陳家豪（左三）為保協生命傳愛慈善跑擔任活動大使。（羅灝津攝）

姚潔貞（中）打破香港紀錄，教練村尾慎悅（左）和丈夫陳家豪（右）居功至偉。（Nike提供）

望陳家豪繼續領跑 「有他在推動力更好」

國際田經聯會（IAAF）早前公布2020東京奧運的參賽標準，分為達標制與世界排名積分的「雙軌制」，即一半名額以達標制取得資格，另一半則採用世界排名。說到奧運積分，如若潔貞要以排名登上奧運列車，還要最少多跑一槍。她表示爭取更高排名，但目標必然定得更高：「仍有時間爭取更多分數，但下一槍必定要比今次快；仍有時間爭取奧運資格的，我有信心。」縱使訓練仍需教練有待安排，潔貞亦希望老公陳家豪可繼續於賽中為她領跑：「希望家豪可以放下少許工作陪我練習，賽中做我的領跑員，有他在推進力會更好。」