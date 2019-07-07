【東京奧運．馬拉松】姚潔貞產後破港績　最強媽媽再向奧運進發

15年的等待，連姚潔貞自己都沒想過，爭奪東京奧運馬拉松資格第一擊，就以2小時34分07秒，打破由前輩陳敏儀於2004創下的香港紀錄（舊紀錄為2小時35分49秒），以第6名完成黃金海岸馬拉松。 戰勝渣馬後的腳患，捱過比賽期間肚子不適，姚潔貞在爭取東京奧運資格的路途上取得好開始，她直言「奧運團火返晒嚟」，但能否連續兩屆出戰奧運，還看下一槍的時間如何。

比賽之後，潔貞與同場參賽的丈夫陳家豪和前往觀戰的家人到中餐館果腹，女兒瑤瑤「扭計」要爸爸抱，潔貞坦言女兒「有時唔睬我，抱佢都喊」，畢竟她自今年初於渣馬半馬掄元後，到過新潟跑半馬，又前往北海道和紐西蘭集訓，為了爭奪東京奧運資格，無奈犧牲跟家人共處的時間。

跑至30公里左右，姚潔貞著陳家豪（圖）自己先衝，家豪還有力對住鏡頭「擺甫士」，最終跑出2小時32分48秒的個人最佳時間。（受訪者提供）

姚潔貞（中）打破香港紀錄，教練村尾慎悅（左）和丈夫陳家豪（右）居功至偉。（受訪者提供）

「黃金海岸馬是我產後第一場要『搏』的馬拉松，又是奧運資格爭奪戰第一擊，破香港紀錄當然喜出望外。今場比賽我有三個目標，最低是爭入前8名，繼而是打破港績，最好就是殺入前5。現在實現了頭兩個目標，已是不錯。」

潔貞賽後透過WhatsApp接受訪問，聲音有點沙啞，她坦言產後第一場要「搏」的比賽（註：她4月曾輕鬆跑巴黎馬拉松，以3小時50分完賽），跑起來有點辛苦：「開頭還好，但可能一段時間沒於比賽食Power gel，有點不慣，最後幾公里肚子不適，差點『頂唔順』，幸好此時有外籍跑手突圍，帶我出去，更替我擋風，我們鬥到最後300米，我見自己有點力，於是搏盡衝出去，雖然沒能提高名次，但第6名於奧運積分排名有分加，也是好事。」

姚潔貞（右）為東京奧運資格努力，陳家豪（左）甘當最強後盾。（受訪者提供）

爭入奧運最少多跑一槍

說到奧運積分，潔貞要以排名登上奧運列車，還要最少多跑一槍，而且起碼保持相若表現，她還要跟教練討論比賽排程，但估計不會參加另一「PB勝地」柏林馬拉松。這段日子，她首要任務是保持身體健康，尤其渣馬後她曾受腳患困擾，「那時自己不懂處理，愈按愈傷，還好後來有物理治療師幫助，才趕及傷癒」。

姚潔貞（左二）與陳家豪（左一）並肩作戰。（受訪者提供）

至於潔貞的最強後盾陳家豪，今天在黃金海岸也跑出驚喜，以2小時32分48秒創出個人最佳時間。「很開心，證明我有能力做潔貞的領跑員，幫助她爭取奧運資格。」一如以往，在光芒落在太太身上之時，家豪樂於充當配角，默默在背後處理一切，包括賽後應付「扭計」的女兒。

不過，這不代表他對長跑沒有火，「潔貞今場比賽有三個目標，我對長跑也有三個夢想，一是幫助潔貞去奧運，二是全馬跑230內，第三個是秘密」，但願有一天，夫妻兩人能夠再次一起穿上港隊戰衣，在囡囡現場見證下為港爭光。