【黃金海岸馬拉松】謝俊賢成紀錄保持者　黃卓寧推前紀錄逾3分鐘

香港半馬拉松男女子青年紀錄刷新！ 三名學界氣袋謝俊賢、黃卓寧及麥文鋒參加澳洲黃金海岸馬拉松，皆於半馬拉松賽事跑出好成績。 就讀協恩中學的黃卓寧跑出1小時21分26秒，將舊紀錄（1小時24分38秒）推前超過3分鐘；至於謝俊賢及麥文鋒則雙雙跑出破青年紀錄的時間，謝俊賢以4秒之差壓贏麥文鋒，成為新紀錄保持者。

於今日（7日）舉行的黃金海岸馬拉松，賽事吸引不少年輕跑手遠赴澳洲參賽，包括香港學界長跑好手謝俊賢、黃卓寧及麥文鋒，冀望於半馬拉松賽事打破香港青年紀錄。

黃金海岸馬拉松賽道較輕鬆，故吸引不少港人參加。（受訪者提供）

黃金海岸馬拉松賽道平坦，一條大直路來回，加上澳洲七月天氣怡人，非常適合跑手創造佳績。

賽道平坦、幾乎沒有斜坡，成為黃金海岸馬拉松的最大賣點。（官方圖片）

大雨無阻發揮 黃卓寧大破紀錄

今日賽事中途現場曾經下大雨，但仍無阻3名學界小將的發揮，黃卓寧跑出1小時21分26秒，於女子組排名14，於18-20年齡組別則排名第1。能夠刷新青年紀錄逾3分鐘，黃卓寧表示驚喜，「賽前都以紀錄為目標，本來預料自己跑出1小時22至23分鐘，今日能夠跑出1小時21分鐘實屬驚喜。」

黃卓寧（左）與恩師陳嘉威（中）一起遠赴澳洲參賽。（受訪者提供）

謝俊賢麥文鋒叮噹馬頭衝線 兩人惺惺相惜

至於男子組方面，謝俊賢與麥文鋒可謂接連衝線，分別跑出1小時11分44秒及1小時11分48秒，雙雙打破舊紀錄（1小時12分15秒），而謝俊賢則以4秒之差成為新紀錄保持者，他表示賽前並沒有信心打破紀錄，故對今日所造出的時間皆喜出望外，「一直都是訓練1500米，對半馬拉松幾乎沒有準備過。跑至一半已經出現疲態，速度不斷下滑，感謝一路上有麥文鋒這個好對手一同奮鬥。」跑畢賽事後，謝俊賢雖然大呻辛苦，但能夠打破紀錄，相信一切都值得。

謝俊賢延續今年極佳狀態，現時已成為兩項香港青年紀錄（10公里、半馬拉松）保持者。（受訪者提供）

縱然以4秒之差不敵，麥文鋒仍非常滿意自己表現，形容打破紀錄為夢想成真，「非常開心能與Michael（謝俊賢）一起打破紀錄，打破紀錄是我這兩年以來的目標，發夢時都會幻想自己打破紀錄的一剎，終於在這早上達成夢想。」麥文鋒未來希望自己努力讀書，待入讀大專才重拾每日練跑的運動員生涯。