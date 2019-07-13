【溫布頓網球賽】費達拿挫拿度　溫網決賽鬥祖高域誓破魔咒

8月8日便38歲生日的費達拿，在第40場夢幻對決（FEDAL40）於溫布頓4強以盤數3︰1擊敗宿敵拿度，第12次晉身溫網決賽。只要在決賽打破宿命戰勝祖高域，便可打破公開賽時代大滿貫男單最年長封王紀錄。

費達拿歷來對拿度15勝24負，最近一次為不久前的法網4強，當時費天王直落三盤見負。回到草地場，他們歷來3次在溫布頓對戰，費達拿勝出當中兩場，而最近一次為2008決賽，當時費達拿力戰5盤告負，可算是網壇經典一役。

8月8日便38歲生日的費達拿，在第40場夢幻對決（FEDAL40）於溫布頓4強以盤數3︰1擊敗宿敵拿度，第12次晉身溫網決賽。只要在決賽打破宿命戰勝祖高域，便可打破公開賽時代大滿貫男單最年長封王紀錄。

+ 6 + 5 + 4

11年來再次於溫布頓上演「FEDAL」，首盤雙方激戰至6︰6需要打決勝局，拿度一度領前下連續兩個發球被費達拿主動搶分，37歲的費達拿先勝一盤。次盤拿度早段驚險保住發球局後回勇，費達拿不集中多番失誤，兩破費達拿發球局以6︰1追平。第3盤費達拿幾經辛苦在今場首次破泥地王發球局後，再在多拍對拉下保破拉開至4︰1，及後保持均勢以6︰3再下一城，只要多取一盤即晉級。

費達拿上網次數（33次）及成功率（76%）都比拿度優勢，而且致勝分比無壓力失誤多14次，可見他戰術得宜。年紀較大的費達拿的奔跑範圍更比拿度多。即使鬥志旺盛的拿度救了兩個決勝分保住局，費達拿仍以6︰4勝出第4盤。最終費達拿以盤數3︰1戰勝拿度，自2017年後再晉決賽，力爭第9次在溫布頓揚威及第21度揚威大滿貫。

費達拿失誤不多，往往在接發球時向拿度施以巨大壓力。（Getty Images）

拿度的發球不穩，正手出現不少失誤。（Getty Images）

費達拿在2018件澳網以36歲之齡封王，而早前於大滿貫男單最年長封王紀錄為Ken Rosewall ，他在1972年以37歲2個月1日高齡奪澳網。費達拿現年37歲11個月，只要再進一步即打破Ken Rosewall 紀錄。不過費達拿在溫布頓決賽未曾擊敗祖高域，二人在2014及2015年連續兩年爭冠，兩次都由祖高域勝出。

費達拿控制體能得宜，打來完全不覺快將38歲。

32歲的祖高域輕取艾吉，只差一場便可衛冕溫布頓。（Getty Images）

祖高域連續兩年入決賽

世界排名第一的祖高域面對世界排名22的艾吉，第2局便先破發，首盤第一發球得分率達93%，以6︰2先拔頭籌。次盤來自西班牙的艾吉站穩陣腳，在底線多次壓過祖高域，以6︰4追成平手。32歲的祖高域在第3盤重拾霸氣以6︰3再領前，第4盤錯過4次決勝分後，終勝6︰2，打破近兩場連負艾吉的劣績。塞爾維亞的祖高域連續兩年晉身溫布頓決賽，只差一場便可衛冕男單兼第16度奪大滿貫。