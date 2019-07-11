【溫布頓網球賽】費達拿溫網100勝　拿度攜手晉級再演夢幻對決

費達拿與拿度﹑兩名近十年稱霸網壇的球手，事隔11年後將再度在經典的溫布頓賽場上交手。拿度在8強直落三盤輕取昆利晉級；費達拿則先輸一盤後反勝錦織圭，取得在溫布頓的第100場勝仗，二人不約而同地為交手感雀躍，並指今仗對二人的意義重大。

「瑞士天王」費達拿在8強面對日本的錦織圭，費達拿在首個發球局隨即失守，更先輸一盤4：6。但費達拿及後悉數力保自己的發球局，手風愈來愈順，該名37歲的球手全場開出12個「Aces球」及55次的致勝分，使錦織圭打得相當吃力，費達拿最終連贏三盤6：1﹑6：4及6：4，交手超過兩個半小時下反勝錦織圭，第13次打入溫網的最後4強。今仗亦是費達拿在溫布頓的第100場勝仗，成為史上首人。

費達拿在今場取得個人第100場溫網勝仗外，亦是他第13次殺入溫網4強。（Getty Images）

被列為3號種子的拿度，在8強面對來自美國的昆利（Sam Querrey），雖然該名美國球手全場開出22個發球直接得分，但對拿度未有造成太大的威脅，結果拿度以直落三盤7：5、6：2及6：2晉級，職業生涯第7次打入溫布頓4強階段。

拿度以直落三盤擊敗昆利，第7次打入溫布頓4強。（Getty Images）

費達拿與拿度繼法網4強後再度碰頭，他們過去曾三度在溫布頓交手，其中兩次亦要戰足5盤，而他們對上一次的對決已是11年，二人力戰4小時48分鐘才分勝負，成為經典一役。

拿度表示再度在溫布頓與費達拿碰頭，機會難能可貴，「與費達拿的交手令人雀躍，尤其是在11年後再度碰頭，對我們二人同樣是意義重大，畢竟現時我倆直接交鋒的機會已逐漸減少，所以這個機會難能可貴。」

費達拿則向拿度「笠高帽」，表示他在草地場上進步相當大，「回想起當年與拿度在溫布頓上交手，他的打法與別不同。相隔多年後，他在草地場上進步不少，現時他的發球更有威脅，並能在短時間內取分。無論如何，我十分期待與他再次對壘。」

費達拿與拿度在2008年的溫網決賽，力戰近5小時，成為經典之一。（Getty Images）

另外，「一哥」祖高域同樣直落三盤，不消兩小時便擊敗哥芬（David Goffin），打入4強，將與淘汰彼拿的西班牙球手艾吉（Roberto Bautista Agut），爭奪決賽席位。艾吉聯同拿度一同晉級，亦是溫網史上首次有兩名西班牙球手晉身4強。

祖高域輕鬆擊敗哥芬晉級。（Getty Images）