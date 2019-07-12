【溫布頓網球賽】細威報捷11度闖決賽撼夏納　力爭產後大滿貫首冠

「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）雖年屆37歲及已為人母，但依然在女子網壇屹立不倒，在今年的溫布頓4強不消1小時輕取史特高娃，第11度躋身決賽，與首度打入決賽的夏納爭標，爭奪她在產後的首項大滿貫錦標。

莎蓮娜威廉絲貴為7屆溫網錦標得主，在今年的溫網力爭她在產後的首個大滿貫錦標。細威在8強淘汰同鄉﹑同樣來自美國的列絲姬（Alison Riske），躋身準決賽，與捷克的史特高娃（Barbora Strycova）爭入決賽。以「清風送爽」形容莎蓮娜今場的形勢絕不為過，全場不失一個發球局，並錄得28個致勝分，使她輕鬆以6：1及6：2，僅花59分鐘擊敗史特高娃，第11次晉身溫網女單決賽。

莎蓮娜全場發球局力保不失，結果輕取史特高娃晉級。（Getty Images）

「萬人迷」碧咸亦是女單4強的座上客之一。（Getty Images）

職業生涯已累積23項大滿貫錦標的細威，現時已經是公開賽年代奪得最多大滿貫的球手，只要她在今年的溫網封后，便可追平名宿格麗特寇特（Margaret Court）的紀錄，並列史上首位。莎蓮娜在2018年產後復出，雖然她在去年的溫網及美網均打入決賽，但都與錦標擦身而過，細威當然希望奪冠而回，「每場賽事我也希望取勝，我在溫網前一個月也未有出戰，使我處於較穩定的心理狀態。大滿貫錦標次數對我而言，只是一個數字，無論23﹑24或25，也不會影響我心無雜念地應戰。」

莎蓮娜第11度打入溫網女單決賽，力爭她產後首項大滿貫錦標。（Getty Images）

另一場女單4強戰，由夏納（Simona Halep）與絲慧杜蓮娜（Elina Svitolina）碰頭，二人力爭首次殺入溫網決賽。今仗的戰情未有預期的緊湊，絲慧杜蓮娜在全場被夏納5度破發，結果夏納以6：1及6：3，直落兩盤贏波晉級，首度躋身溫布頓的決賽。

莎蓮娜威廉絲與夏納過去未曾在大滿貫決賽中交手，而雙方曾10次碰頭，細威贏得其中9次，但夏納未有因此失去信心，「我與莎蓮娜已交手多次，而戰情亦十分激烈，我深明自己有機會獲勝。莎蓮娜是個偉大的球手，我需要在心理上好好備戰，今仗將會是對我的一大挑戰。」