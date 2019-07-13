【黃金海岸馬拉松】黃芷銦見證師母姚潔貞締港績：既驚喜又感動

香港長跑女將姚潔貞上周於澳洲黃金海岸馬拉松，打破封塵15年的女子全馬香港紀錄，除了丈夫陳家豪同場參賽，家豪其中一名得意門生黃芷銦（Natasha）亦出戰半馬並做出個人最佳時間（PB）。對於「師母」產後出戰首個全馬便改寫港績，黃芷銦直言：「既驚喜又感動！」

黃芷銦今早（13日）出席凝動香港體育基金主辦的「賽馬會凝動香港SportsCHAT!」計劃啟動儀式，並接受傳媒訪問，她上周與姚潔貞出戰黃金海岸馬拉松，後者在全馬跑出2小時34分07秒奪得第6名，此時間更將香港女子馬拉松紀錄推前逾1分半鐘。黃芷銦在現場見證師母產後復出首仗，不禁高呼：「整件事好驚喜好感動！」

黃芷銦隨姚潔貞出外訓練 「她是精英中的精英」

Natasha今年初次與姚潔貞一同出外集訓，驚嘆師母是「精英中的精英」：「與潔貞到外地訓練，方能見識到她如何堅持完成高強度訓練，在鍛煉體能時做每項動作都純熟得像『自動波』一樣。我覺得她付出了很多，即使生產後復出，依舊能突破昔日的自己 。」她補充指，潔貞今次破紀錄對女子運動員來說是極大的鼓舞：「特別是打破眾多固有觀念，例如女子運動員會因產後和年紀漸長而下滑，甚至有女運動員純粹因自己是女性而否定自己。」

黃芷銦今日出席活動，談及自己參與澳洲黃金海岸馬拉松、及見證「師母」姚潔貞刷新港績的經歷。（梁鵬威攝）

黃金海岸馬前有預感創PB 回憶衝線前小趣事

黃芷銦本身亦有參戰半馬賽事，更跑出個人最佳時間1小時21分56秒，她笑指賽前有預感今次會造出PB：「3月於日本新潟歸來後的幾課長課都有不俗表現，狀態有所提升，所以今場信心大增，但也猜不到最終會把PB推前1分多鐘。」貴為近兩屆渣馬全馬「本地華人一姐」，黃芷銦解釋跑一些短途賽有助全馬進步：「若全馬要跑得更快，先要在短途方面將時間推進；如今達成了半馬1小時22分內完賽的小目標，我相信自己的進度在計劃之中，希望繼續不斷進步。」

姚潔貞（左二）早前在澳洲黃金海岸馬拉松，刷新女子全馬香港紀錄。（相片由Nike提供）

回顧今場黃金海岸半馬，黃芷銦笑言在終點前有一小趣事：「今場前半段可能是自己太冗奮， 頭10公里跑出PB的37分幾，亦是早段太快的緣故，導致後段有點跌速，幸好能維持到衝線。最記得是最後300米處要兜數個彎方望見大鐘；當我一看到大鐘顯示1小時21分50秒時，便立即拔足狂奔，卻碰巧前方有名彪形大漢擋住，加速的時候更不慎撞到他。其實我最後1公里就開始尾隨他，也嘗試過爬頭，不過大家都在加速的狀態。完賽後我有跟他道歉，他亦表示諒解。」 Natasha連續第3年到黃金海岸比賽，指當地賽道及天氣都有利跑手發揮：「黃金海岸的賽道平坦，上落斜路段甚少。我記得前2年比賽日天氣皆陽光普照，今年剛到埗時天氣相當大風，假如要逆風作賽成績可能會慢十幾秒，幸而比賽日天色晴朗，沿途有點風， 跑到炎熱時還有一兩場及時雨降溫，而且雨勢很快又會停下。」

黃芷銦認為，姚潔貞產後復出再創佳績，能推翻一些對女性運動員的固有印象。（梁鵬威攝）

「賽馬會凝動香港SportsCHAT!」是本港首個大型女子體育培訓計劃，旨在於2019至2021年期間為初中女生提供專業運動訓練，助她們建立自信心、自我形象及自我保護意識。體育及培訓夥伴。作為是次計劃大使，黃芷銦認為運動協助女孩子更深入地認識自己：「今次計劃主要針對初中女生，此階段的女孩子剛踏入青春期，可能會意識到社會對女性的不同標籤，接收到一些性別定型的信息，譬如女性不能太健碩和不許做劇烈運動。今次活動正正可以幫助這班女孩子重拾自信，以及自我保護意識，使她們更為勇敢地踏出第一步去接觸各種運動，從而尋覓自己的興趣與潛能，展現更多女性力量。」