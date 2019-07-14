【羽毛球】李宗偉感激羽總會長不離不棄　批評部份官員唯利是圖

馬來西亞羽毛球名將李宗偉在6月13日掛拍，現在是馬來西亞的東京奧運代表團團長，他呼籲馬來西亞的官員，不論運動員高低起跌都要支持。

36歲的李宗偉在2018年中患上鼻咽癌，癌症康復後「拿督」今年初重投訓練，但無奈以身體健康為先而掛拍，未能與林丹一同征戰東京奧運。

退役不代表退休，李宗偉換個身分，以東京奧運馬來西亞代表團團長身份繼續推動運動。他接受《星洲網》訪問時，不點名批評部份官員︰「很多官員在我處職業生涯高峰時出現，陷入低潮時卻不見人影，這些年來我看過太多了。」時間考驗到人情，曾多次在大賽只差一步登頂的李宗偉很明白這道理︰「有難時才知道誰是真正的朋友，我希望運動員陷入低潮時，所有體育官員都給予他們最好的幫助。」

李宗偉以健康為先，忍痛掛拍。（資料圖片）

李宗偉在上屆奧運4強擊敗林丹，但決賽負諶龍。（資料圖片）

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李宗偉沒有開名批評個別人士，只隱惡揚善地感謝在誤服禁藥後被停賽時，仍支持他的馬來西亞羽總會長拿督斯里諾薩︰「當年他是羽總署理會長，積極伸出援手，時任青體部長也為我請最好的律師。」回想2015年停賽8個月時，李宗偉與拿督斯里諾薩每周講電話4至5次，後者只想確保宗偉獲一切支援，否則自己或早已退役，「當時對他來說，我是否回歸（復出）對他沒有好處，但他僅僅確保我有美好的未來。」李宗偉知道因為自己令拿督斯里諾薩惹上麻煩，不能討好所有人。

大馬奧理會宣佈李宗偉擔任大馬東京奧運代表圑圑長，左為馬來西亞羽總會長拿督斯里諾薩。（視覺中國）

官員的權力及影響力很大，作為受惠人的李宗偉不會忘記︰「有時候官員必須改變，這很難去迎合所有人。作為前運動員，我不會忘記一些官員的恩惠，若不是他們的犧牲，就不會有今天的我。」