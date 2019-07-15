【港超聯】夢想兩將愉園再續前緣　屠俊翹：以實際行動說服教練

愉園升班後首季以「留超」為目標，主教練鮑家耀今日（15日）開操時坦言踢法以穩守行先，避免球員因失球太多而盡失信心。 不過愉園去季後防主力李志豪未有留效，因此新季簽入多位守將，包括去季效力夢想FC的守門員屠俊翹，以及在曾在夢想跟操的西班牙中堅艾度古斯，再加上班底之一的摩域治，以全新防線迎戰港超。

愉園作為港超「新丁」，陣中大多球員欠缺職業聯賽經驗，屠俊翹因此希望球隊先「開好個頭」，「防線上有較多外援，他們有一定實力及經驗，對他們百份百有信心。希望先取得第一場零失球，好事便會隨之而來。」

屠俊翹由夢想來投，有望成為愉園首席門將。（袁志浩攝）

屠俊翹：夢想承諾周三支薪

屠俊翹在隊內將與鍾偉豪爭取首席門將位置，他坦言會跟對方良性競爭，以實力贏取教練信任；並會向球員分享在西班牙試腳時的經驗，「鬥心及決心這回事，只說出口是沒有用的，以直接行動讓別人感受得到，才會有說服力。」原先會隨西班牙球會到意大利友賽的他，現時以愉園操練為優先考慮，所以已取消行程。他又直言前東家夢想承諾在今周三（17日）支付全數薪金，期望事情可盡快告一段落。

艾度古斯曾在冰島及挪威聯賽效力，惟他稱已適應本港悶熱天氣。（袁志浩攝）

新援久未出賽 「近半年經歷不愉快」

愉園昨日公布西班牙中堅艾度古斯加盟，這位今年1月起隨夢想操練的守衛稱跟「阿翹」早已認識，因此相當期待新季合作能擦出火花，「他是好門將及朋友，我跟他擁有不錯的關係，今夏亦曾一起討論轉會事宜。」

首次到亞洲地區落班的艾度古斯，坦言在家鄉西班牙時已適應炎熱天氣，因此在本港適應不成問題，但就指出在夢想時的經歷不太愉快，「過去5個月我都無法參加正式比賽，所以我很努力地訓練，為新球季做好準備。很高興能留在香港踢球，已急不及待球季來臨，希望逐步逐步來，先專注在下一場賽事。」

屠俊翹跟艾度古斯在去季已相識，兩人熱身時亦以對方為拍檔，關係不俗。（袁志浩攝）

摩域治重返港超 期待跟新防線合作

至於隨愉園升班的摩域治，亦對兩位新拍檔充滿信心，他認為艾度古斯具征戰港超聯的水平，兩人溝通並無隔膜。「我信任隊友，大部份由去季已開始合作，新球員又可幫助球隊，一切都沒有問題。

告別港超一季後重返頂級聯賽，摩域治指出愉園跟舊會標準流浪在各方面都存在差異，「這裏所有人都像個大家庭，在背後互相支持，而且無論職員及管理層都十分專業。」談及新球季目標，摩域治期望全隊不要白費上季努力，在港超聯「幹一番事業」，「聯賽位列中下游亦可接受，但若有機會去贏得更好，何樂而不為？現在只是個開始，盡力把握機會吧。」