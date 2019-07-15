【港超聯】傑志簽霍斌仁增強後防　今啟程前往韓國集訓五日

港超聯班霸傑志今日（15日）啟程前往韓國集訓，並公布正式簽入跟隨球隊訓練多日的香港、尼日利亞混血中堅霍斌仁，該名前香港U22成員將披上傑志的15號球衣作賽。

現年25歲的霍斌仁身高1.9米，為香港及尼日利亞混血兒，曾於西班牙、阿塞拜疆、烏拉圭及葡萄牙等地落班。這名守將過去曾代表香港U22上陣，並於去年引得時任港足主帥加利韋特留意，入圍其友賽初選名單。傑志足球總監朱志光認為霍斌仁符合球隊所需，且擁有本地球員身份，「他有一定的身體質素和靈活性，而且還年輕，可以繼續進步，讓傑志的後防有更多選擇。」

霍斌仁此前在傑志跟操約一周，朱志光曾讚揚此子靈活有潛質。（傑志提供）

26人大軍赴韓國集訓 助新教練球員磨合

另外，傑志26人大軍已在今日早上出發，前往韓國進行為期5日的集訓，並會與當地球隊釜山交通公社及浦項製鐵進行熱身賽。隨行球員包括3名新外援洛迪古斯、蘇沙及基爾頓，多名小將如陳晉一、巴拉克、史雲斯頓、與畢頓等亦在名單之列。

霍斌仁正式跟傑志簽約，將穿起15號球衣作賽。（傑志提供）

朱志光認為韓國球隊對抗性較強，有助球員提升狀態，「我們稍後友賽曼城，每個人皆要爭取表現，希望能在這比賽落場。新兵需在比賽中與球隊磨合，新教練亦可能對球隊有新想法，希望在是次集訓中能夠有所成效。」