【足球】紅軍名宿麥卡迪亞訪港指導青少年　「高普就是一種信仰」

距離6月初利物浦名宿跟多蒙特名宿舉行的慈善賽不足一個月，當時紅軍傳奇隊成員之一的麥卡迪亞（Jason McAteer）再度訪港，今日（30日）出席「AXA安盛 x 利物浦足球菁英計劃2019」新聞發布會，即場與在場近百名青少年切磋球技，並分享心得。 這位前紅軍中場亦談及自己對利物浦的來季期望，相信英超冠軍是個球隊「可實踐的目標」。

即使本港今日下午氣溫高達攝氏32度，令京士柏的人造草運動場更添悶熱，麥卡迪亞依然「大汗疊細汗」地指導球員，除了落場親身示範飛撲來球，在小型比賽間更召集球員檢討，希望球員多出聲提醒隊友，以及盡量利用球場闊度。

麥卡迪亞親身上場示範，大熱天時仍十分落力。（袁志浩攝）

麥卡迪亞特別提醒球員應多點跟隊友溝通，才能成為一支團隊。（袁志浩攝）

足球非只談球技

麥卡迪亞受訪時表示，對本地青少年球員的表現感到驚喜，「球員反應很快，技術也不錯，但最重要是紀律及準時，足球非只談球技，還有做人處事的態度，永遠都是有關學習與成長的過程。」

大會最後選出5名表現最傑出的學員，暑假遠赴英國參加利物浦足球學校舉辦為期7天的暑期訓練營，麥卡迪亞希望球員應好好把握機會，並為他們送上建議，「永不放棄，成長總是艱苦的。多跟你的導師或教練溝通，他們有的是經驗，定能給予你很好的人生方向。」

高普領軍以來助利物浦進步甚多，麥卡迪亞對這位德國籍主帥讚賞有加。（袁志浩攝）

「高普信仰」能助紅軍首奪英超

英超球季將於英國時間8月9日展開，紅軍將於主場晏菲路迎戰英冠盟主諾域治，麥卡迪亞坦言對「開咧」十分期待。雖然球隊去季僅能以高分奪得亞軍，他仍對紅軍可首度高舉英超獎盃充滿信心，「自從高普加盟，球會在各領域都向前邁進了很多步。3年前仍只是幻想的成就，現在都有機會實現。高普對球迷、球員及名宿而言，就像是一種信仰，所以我相信紅軍能完成這項挑戰。」

談及去季最難忘一役，這位前愛爾蘭國腳認為非歐聯四強主場淘汰巴塞隆拿莫屬，他指賽果是出乎意料，且相信紅軍表現「世上沒太多球會能做到」。他希望紅軍來屆歐聯能做到最好，力爭衛冕。

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「史上最佳紅軍」隨年代變化

紅軍高舉歐聯獎盃後，部份球迷以現役陣容跟2005年紅軍第五度奪冠的大軍名單相比，究竟哪支紅軍才是史上最佳？麥卡迪亞指每個年代的人，對此都有不同看法，「你可能會說謝拉特是最佳，我卻會說是杜格利殊，這是年代的問題，爭論沒完沒了。」

不過麥卡迪亞個人認為，「最佳」就需要配上「成功」元素，而沒有東西比一個英超冠軍來得更貼切，「這隊紅軍在各方面都很強，球員的多元化能令教練有各種的戰術選擇，但若他們真的能夠拿下英超錦標，我們便可能會說他們是『最佳』。」

麥卡迪亞同時道出，難以選出陣容中「最有貢獻」的球員，因無論是安德魯羅拔臣的助攻、艾利臣的撲救、雲迪積克的防守、佐敦軒達臣的領導或是奧歷治的後備力量，都為球隊上盛的表現作出貢獻，「他們就是個整體」。