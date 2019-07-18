【西甲】捷比亞與馬體會簽約3年　成球隊95年來首名英格蘭球員

英格蘭國腳捷比亞（Kieran Trippier）以2000萬英鎊的轉會費加盟馬德里體育會，成為球會史上95年以來首名英格蘭球員，而他亦在Instagram上向熱刺球迷道別。捷比亞在當地時間周三（17日）首度參與馬體會的操練，受到一眾隊友的熱烈歡迎。

現年28歲的捷比亞，以2000萬英鎊的轉會費轉投西甲的馬體會，並簽約3年，繼馬高斯洛蘭迪及祖奧菲歷斯後，成為球隊另一個重要的收購。捷比亞加盟該支馬德里球會，成為球隊95年來首位英格蘭球員。

捷比亞成為馬體會95年來首名英格蘭球員。（馬體會官方Twitter截圖）

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捷比亞在周三首次以馬體會球員身份出席訓練，亦受到新隊友的熱烈歡迎。當捷比亞接受球隊訪問時，表示一直希望出外效力，亦全力為球隊取得成功，「出國效力一直是我的願望之一，而效力一支實力非凡的球隊，與施蒙尼合作，使我十分期待為球隊出戰。馬體會近年在聯賽及歐洲賽亦有不俗的戰績，我希望在施蒙尼身上學習更多，並為馬體會繼續爭取佳績。」

捷比亞首次以馬體會球員身份出席訓練。（馬體會官方Twitter截圖）

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捷比亞確認離開效力4季的熱刺後，在個人Instagram上感謝熱刺，並向球迷致謝及道別，「感激所有在熱刺遇到的人，包括世界各地的熱刺球迷，你們給予我很多支持，助球隊提升至另一個高度，祝願球隊在未來一切順利。」

捷比亞透過社交網站向熱刺球迷告別。（Instagram截圖）

📽 | VÍDEO

💬 Primeras palabras de @trippier2 como rojiblanco 🔴⚪ 🔴

🎙 "El Atleti tiene un equipo fantástico y un entrenador increíble". #AúpaAtleti #BienvenidoTrippier pic.twitter.com/CWG7iSsJfp — Atlético de Madrid (@Atleti) July 17, 2019

捷比亞在2015年夏天由般尼加盟熱刺，在熱刺效力4個球季，期間在各大賽事上陣114場，在上季的歐聯助球隊歷史性打入決賽，但最後屈居亞軍。捷比亞近年的表現亦受修夫基的賞識，被徵召至英格蘭國家隊，在俄羅斯世界盃4強射入精彩的罰球，使不少球迷留下深刻印象。

捷比亞效力熱刺4季，他的出色表現使他入選國家隊。（Getty Images）