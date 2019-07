【西甲】法蘭基迪莊現身魯營與球迷見面　阿積士以巴士向迪莊致意

荷蘭中場法蘭基迪莊(Frenkie De Jong)正式加盟西班牙班霸巴塞隆拿,並首度現身魯營球場,與一眾巴塞球迷見面,而迪莊向傳媒表示希望與隊友迪歷特在魯營球場聯手。 另外,阿積士在西班牙報章以頭版廣告祝福迪莊外,亦以一輛印有迪莊的巴士在市內行走,祝願迪莊在巴塞一切順利。

法蘭基迪莊在西班牙時間周五(5日)完成體檢後,首度以巴塞球員身份,與家人齊齊現身魯營球場,與在場2萬名球迷見面,更親吻巴塞的徽章。迪莊及後當然有一展球技,更與一眾小球員在場上交流。

法蘭基迪莊親吻球隊會徽,更指加盟巴塞是個容易決定。(Getty Images)

迪莊與傳媒見面時,他亦透露希望阿積士的前隊友馬菲斯迪歷特(Matthijs de Ligt)在魯營球場再度合作,「我當然希望在魯營球場看到迪歷特,但我不能為他下決定,因為他需要與家人討論,但當我知道巴塞對我有興趣時,這個是一個容易的決定。」一度盛傳迪歷特將加盟祖雲達斯,但至今亦只聞梯響。

迪莊(中)希望在巴塞與迪歷特(左)再度聯手。(視覺中國)

法蘭基迪莊的前球會阿積士,在西班牙報章刊登頭版廣告,配上「巴塞隆拿,像我們一樣享受未來」(Barca, Enjoy the future like we do),並在一架巴士印上相同的字句,在巴塞隆拿市內行走,感謝迪莊多年的努力,亦祝願他在巴塞未來發展順利。