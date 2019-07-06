【西甲】法蘭基迪莊現身魯營與球迷見面　阿積士以巴士向迪莊致意

荷蘭中場法蘭基迪莊（Frenkie De Jong）正式加盟西班牙班霸巴塞隆拿，並首度現身魯營球場，與一眾巴塞球迷見面，而迪莊向傳媒表示希望與隊友迪歷特在魯營球場聯手。 另外，阿積士在西班牙報章以頭版廣告祝福迪莊外，亦以一輛印有迪莊的巴士在市內行走，祝願迪莊在巴塞一切順利。

法蘭基迪莊在西班牙時間周五（5日）完成體檢後，首度以巴塞球員身份，與家人齊齊現身魯營球場，與在場2萬名球迷見面，更親吻巴塞的徽章。迪莊及後當然有一展球技，更與一眾小球員在場上交流。

法蘭基迪莊親吻球隊會徽，更指加盟巴塞是個容易決定。（Getty Images）

迪莊與傳媒見面時，他亦透露希望阿積士的前隊友馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）在魯營球場再度合作，「我當然希望在魯營球場看到迪歷特，但我不能為他下決定，因為他需要與家人討論，但當我知道巴塞對我有興趣時，這個是一個容易的決定。」一度盛傳迪歷特將加盟祖雲達斯，但至今亦只聞梯響。

迪莊（中）希望在巴塞與迪歷特（左）再度聯手。（視覺中國）

法蘭基迪莊的前球會阿積士，在西班牙報章刊登頭版廣告，配上「巴塞隆拿，像我們一樣享受未來」（Barca, Enjoy the future like we do），並在一架巴士印上相同的字句，在巴塞隆拿市內行走，感謝迪莊多年的努力，亦祝願他在巴塞未來發展順利。