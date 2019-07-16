幾經波折終於轉投巴塞隆拿的基沙文，首度出席球隊操練，隊友更為他送上「見面禮」，兩度「通坑渠」。另外，另一名新兵法蘭基迪莊在新球季將穿上21號球衣，而21號球衣的原本持有人卡利斯艾蘭拿則改披19號。

基沙文由馬體會轉投巴塞的過程風波不斷，該名法國球員趕及在球隊開操前完成一切手續，終披起巴塞的球衣。基沙文與另一新兵法蘭基迪莊（Frenkie de Jong），聯同碧基﹑拿傑迪錫及奧士文尼迪比利等球員，出席新球季的首課操練，備戰下周開始的季前熱身賽，而美洲盃後美斯、蘇亞雷斯及古天奴未歸隊。

基沙文被隊友「通坑渠」後隨即倒在地上。（視覺中國）

歐洲焦點轉會（按圖放大）▼

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Antoine Griezmann gets nutmegged twice in his first Barcelona training session 😂 pic.twitter.com/23Qk2qDwUi — ESPN FC (@ESPNFC) July 15, 2019

基沙文在烏姆迪迪及迪比利等法國兵的陪同下，適應未見太大問題。他與隊友以「馬騮搶波」熱身時，一眾巴塞球員為該名新兵送上「見面禮」，先一次被「通坑渠」，而他立即無奈地倒在地上，及後再被拿傑迪錫通「大細龍門」，基沙文隨即打趣地上前推他一下，感覺融洽。

卡利斯艾蘭拿讓出21號予法蘭基迪莊，在新球季改披19號。（Twitter截圖）

另外，法蘭基迪莊望披上的21號球衣，原屬於卡利斯艾蘭拿（Carles Alena）的號碼，但他決定為迪莊而讓出21號，改披19號。迪莊曾在早前的訪問透露，21號對他的特別意義，「21號與我甚有淵源，我亦希望保留這號碼，除了是我一直的球衣號碼外，亦是向我祖父的致意。因為我祖父在我21歲生日當天離世，而他也是個足球愛好者，所以我希望以21號紀念祖父。」