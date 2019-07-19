【歐霸】世界級倒掛入球+下半場絕地反擊　馬爾他小球會創造奇蹟

世界級倒掛入波，加上半場絕地反擊！ 在昨晚的歐霸盃外圍賽首圈次回合，馬爾他球隊格茲拉聯作客克羅地亞球隊夏德，在下半場連轟3球，包括射手咸美特干尼射入一記力度與角度兼備的世界級倒掛，帶領球隊兩回合逼和3：3，靠作客入球優惠晉級。

這場比賽本應不會受到什麼關注，始終只是歐霸盃外圍賽首圈，而且格茲拉聯名不見經傳，相信大部分香港球迷都未聽聞過。不過，就憑歐洲時間昨晚的一記精彩入球，還有永不放棄的下半場，值得香港球迷記住他們。

格茲拉聯（Gzira United）是上季馬爾他超級聯賽季軍，獲得今屆歐霸盃外圍賽首圈資格，面對克羅地亞勁旅夏德（Hajduk Split）。在上周二的首回合，格茲拉聯主場以0：2不敵夏德，看來次回合作客到克羅地亞，都沒有太大懸念。

咸美特干尼在69分鐘倒掛建功。（網上片段截圖）

在昨晚的次回合，夏德開波7分鐘就開紀錄，領先1：0，兩回合計比數拉開到3：0的巨大差距。然而，格茲拉聯在下半場打響反擊戰，巴西前鋒謝法臣（Jefferson）在57分鐘接應傳中，頭槌破網，追成1：1平手，但總比數仍落後1：3。

69分鐘，格茲拉聯的科特迪瓦鋒將咸美特干尼（Hamed Koné）射入一記大大振奮士氣的世界波！當時隊友與對手在短兵相接，皮球彈高，往禁區邊的咸美特干尼落下。咸美特干尼調整好位置，球不着地，第一時間倒掛，力度十足，角度刁鑽，直飛上角入網。

咸美特干尼倒掛入球片段：

格茲拉聯兩回合計追成2：3，只差一球便可晉級。戰至補時7分鐘，咸美特干尼又再建功，接應傳中，推兩步入禁區，就在他剛才射入倒掛的位置起左腳熨射入波，助球隊今場以3：1反勝對手，兩回合計追成3：3，靠作客入球優惠晉級，史上首次打入歐霸盃次圈。咸美特干尼在6月底來投，加盟球隊還不足一個月。

格茲拉聯的職球員賽後在更衣室慶祝。（格茲拉聯Facebook）

格茲拉聯就算放在馬爾他國內，也是一間小球會，首回合主場出戰，僅得683名球迷入場。他們賽後將更衣室慶祝的照片放上Facebook，並留下Hashtag：「我們創造歷史（#WeMadeHistory）」。

格茲拉聯現由意大利主帥泰迪斯古（Giovanni Tedesco）執教，他在球員時代踢過巴勒莫、熱拿亞及費倫天拿等球會。格茲拉聯次圈的對手會是拉脫維亞球隊雲特史比斯（FK Ventspils）。

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