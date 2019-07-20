【德甲】「活化石」比沙路宣布再戰多一季　明夏將以41歲高齡掛靴

德甲傳奇球員比沙路（Claudio Pizarro）宣布，踢完19/20球季後，將會以41歲之齡掛靴。這名秘魯球星兩度踢過拜仁慕尼黑，4次效力雲達不來梅，他今季續效不來梅。比沙路累積197個德甲入球，是聯賽史上入球第6多的球員，也是最老的入球球員。

40歲的比沙路在昨日（7月19日）的雲達不來梅記者會上承認，明夏將高掛球靴。他說：「我的感覺還很好，但足夠了。我肯定，今季會是我最後一季。希望能夠將雲達帶進歐洲賽，我就會覺得很高興。」

比沙路去年回歸不來梅，他昨日表示下季會繼續踢，明夏退役。（Getty Images）

比沙路是德甲的傳奇球員，也是德甲史上其中一名最成功的外籍球員。他由1999年起登陸德甲，投效雲達不來梅，其職業生涯4次為不來梅效力，包括去年離開科隆，再投不來梅。

不過，數比沙路旅歐生涯最成功的一段日子，肯定是踢拜仁的日子，他在2001至2007年以及2012至2015年效力拜仁。他在歐洲球壇贏得過17項錦標，其中16項與拜仁奪得，包括在12/13球季贏得歐聯冠軍。

比沙路四度效力不來梅，相當傳奇。（Getty Images）

比沙路在2010年打破巴西名將艾爾巴的紀錄，成為德甲入球最多的外籍球員，雖然他其後被羅拔利雲度夫斯基超越，但他現以197球排德甲外籍球員射手榜中的第2位；包括德國球員的話，他亦排名德甲歷史射手榜的第6位。除了德甲外，比沙路還在07/08球季踢過英超的車路士。

比沙路最風光的一段日子，還是效力拜仁。（Getty Images）

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