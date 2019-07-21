【國冠盃】皇馬1：3不敵拜仁　夏薩特正選披50號球衣

皇家馬德里今夏動用1億歐元購入比利時中前場球星夏薩特，球迷久候多時終於見到這名前車路士球星亮相。 夏薩特周日（21日）披上「銀河艦隊」50號戰衣，出戰國際冠軍球會盃對拜仁慕尼黑的大戰。 不過，他的處子戰未能劃上完美句號，皇馬終以1：3不敵拜仁。

未知新球季會披上什麼號碼的夏薩特，今戰穿上50號球衣正選出戰，半場他有不少觸球機會，而且更曾差點交出助攻，34分鐘左路個人突破殺入禁區邊緣，地波傳中精準地交到新拍檔賓施馬面前，可惜這名法國射手竟然「撻Q」，伊斯高補射又被拜仁守將攔住。不時在左路發難的夏薩特，4分鐘後決定自己嘗試起腳，右腳勁射力度十足但角度一般，被拜仁門神紐亞雙槌打出。

夏薩特首次代表皇馬上陣。（路透社）

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夏薩特今戰表現雖然出色，但半場拜仁憑杜利素15分鐘的入球領先。雙方其後都作出多個換人調動，雲尼斯奧斯祖利亞入替夏薩特，久保建英亦以後備上陣換出卻奧斯。有「日本美斯」之稱的久保建英，換邊後表現亦相當出色，屢次傳球到拜仁的危險地區，62分鐘反擊直線送雲尼斯奧斯一程，可惜該名巴西年青球員未能把握機會。

夏薩特首次披上皇馬白色戰衣出戰表現不俗。（路透社）

久保建英上陣表現出色

皇馬下半場多由久保組織攻勢，讓他表現自己的球賽閱讀能力及傳球能力。面對拜仁壓迫性的踢法，18歲的久保亦不怯於上腳，主動盤球殺出重圍。不過，拜仁換邊後於67、69分鐘先後有羅拔利雲度夫斯基及基拿比入波，皇馬雖有洛迪高高斯射入罰球破蛋，仍以1：3落敗。

拜仁中場基拿比為球隊拉開比數。（路透社）

久保建英後備上陣屢次妙傳製造機會。（路透社）

久保建英賽後指輸波雖然失望，「但很高興作出自己的皇馬首戰」，他又說：「不太多日本球員在歐洲聯賽搵食，而我更是皇馬唯一一人，大家都很喜歡我，令我感到很開心。不過，我只為皇馬踢了一場比賽，仍要繼續努力。皇馬在世界各地都有不少球迷，這讓我更有動力。」