【游泳長池世錦賽】楊珍美100蛙亮相　造個人第2快時間

世界游泳錦標賽次日賽事，縱使港隊暫未取下更多的奧運資格，惟今早4名代表中表現最突出的是楊珍美（Jamie）。這名蛙式好手在100米蛙泳初賽雖然未能晉級，但造出的1分08.70秒是她生涯第2快時間。 香港01記者楊宇翹 光州直擊

賽後楊珍美氣喘不停，但在話語間的停頓亦能感到她對造出的1分08.70秒感滿意。「成績接受的，但我知道過程中有點細節可以改進，期望接力時表現有進步；過去幾個月，一直處於1分11秒左右的狀態，面對首個世界賽自己亦有所擔心。」現年22歲的楊珍美去屆雅加達亞運的100米蛙泳初賽，曾造出1分07.86秒的個人最佳成績，縱使今日未能把時間推前，造出的1分08.70秒亦是她第2快時間。

楊珍美賽後表示滿意個人表現。（楊宇翹攝）

距離東京奧運餘下一年時間，PB與A標僅差0.79的Jamie直言寄望其後再次衝擊，惟現階段首要目標是為四式混合接力取下奧運入場券：「或者在12月的美國賽及明年4月的香港賽再嘗試爭A標吧；現時仍有50、200蛙要作賽，但我對我們的接力有信心，還有6日調整時間，希望可在跳水、轉身作微調吧。」

楊珍美在100米蛙泳造出生涯第2快的時間，但未能晉進一步。（楊宇翹攝）

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Jamie希望在未來力爭東京奧運的入場券。（楊宇翹攝）

除了楊珍美，今早港隊仍有3將出戰。女子100米背初賽，歐鎧淳終以1分01.25秒完成，未能晉級。此外兩名學界泳手亦於兩項自由泳亮相，先有卓銘浩在男子200自游出1分52.34秒，65名選手中列49；何南慧則在女子1500自初賽以16分59.13秒、第25名完成。

歐鎧淳在100米背泳游出1分01.25秒，惜未能晉級。（楊宇翹攝）

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