【英超】迪基亞冀任新曼聯隊長　有望成為史上第4位非英倫隊長

曼聯前任隊長華倫西亞離隊後，曼聯的隊長位置仍未有定案。早前與球隊續約6年的鋼門迪基亞（David de Gea），表明心跡，希望成為曼聯的新任隊長，在場上帶領球隊。

前任隊長華倫西亞在今夏離隊，所以蘇斯克查亦希望在亞洲之行中，為球隊揀選下任隊長，在數場熱身賽中，蘇斯克查亦起用不同的球員任隊長領軍，當中包括馬迪﹑桑馬達及艾舒利楊格。

楊格亦曾在最近的熱身賽中戴上隊長臂章。（Getty Images）

季前熱身賽免費直播賽程（按圖放大）

剛續約的迪基亞相信亦是候任隊長的人選之一，新球季將迎來在曼聯的9個球季，隊中只得史摩寧一人比他效力更長時間，所以迪基亞絕對是隊中的老臣子。迪基亞曾戴上隊長臂章，他相當希望成為正隊長，將曼聯精神傳承予眾年輕球員，「我曾經擔任曼聯的隊長，戴上隊長臂章確實是我的榮幸，我將會第9季效力曼聯，感覺上已是隊中的資歷最深的球員。若我成為隊長，我希望在場上繼續協助球隊，同時幫助一眾小將成長，使他們明白曼聯的精神並傳承下去」。

迪基亞曾在部分場數擔任隊長領軍。（Getty Images）

曼聯創會多年來，僅得3名英倫三島以外的球員任隊長，一旦迪基亞獲委任成隊長，將繼簡東拿、維迪及華倫西亞後的第4位非英倫隊長，亦是首名西班牙球員被委以重任。

曼聯多年來3位非英倫三島球員隊長（按圖放大）

迪基亞早前接受曼聯開出的合約，與球隊續約6年，周薪由20萬鎊躍升至37.5萬鎊，成為全球最高薪的門將。雖然迪基亞去季表現較為不穩，在英超一共錄得54個入球及僅得7場清白之身，遠比他早年的數據遜色，但迪基亞早年的多次「神救」，成為紅魔鬼後防不可或缺的一員。

迪基亞去季表現失準，但蘇斯克查依然對他投下信任一票。（Getty Images）

曼聯3名門將在出發上海前進行最後一課操練。（曼聯官方Twitter圖片）

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