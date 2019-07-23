【元朗黑夜】傑志曾為何君堯助選引網民杯葛　伍健：風馬牛不相及

前晚（21日）在元朗發生的白衣暴徒無差別傷人事件，何君堯被拍得在元朗街頭現身，並與白衣人握手，當中部份白衣人士被認出有份參與傷人事件，無論網民或政界中人，不少均認為何君堯有份參與、甚至領導元朗傷人事件。傑志足球隊在2012年為何君堯助選的片段，隨即在網上瘋傳，大批網民在傑志Facebook專頁留言批評。 傑志會長伍健今日（23日）出席賽事記者會時就此事作出回應，形容自己跟何君堯並沒「私交」，並指若將事情跟近日發生的暴力事件拉上關係，更是「風馬牛不相及」。 攝影：余俊亮

何君堯在2012年首次參選立法會選舉競逐新界西議席，當時他獲傑志足球隊教練及球員助選，惟最終只獲10,085票下，倒數第3名落敗。何在2016年再次參選立法會，以35,657票取得新界西末席。何君堯現香港足球總會法律事務委員會主席，他曾為足總獨立董事，惟多年的董事局會議，都甚少見其蹤影。

傑志會長伍健出席對曼城賽前記招，回應球隊曾為何君堯助選一事。（余俊亮攝）

伍健回應助選：只向同事借人 私下無接觸



傑志將在周三（24日）在香港大球場友賽曼城，兩軍今日同於香港君悅酒店舉行賽前記者會，傑志會長伍健在席上就此回應。他先以「何律師」稱呼對方，並指因何君堯曾任足總董事，2011至2015年期間跟對方成為「足球內的同事」。他解釋事件源於何君堯在2012年立法會選舉期間向他「借人撐場」，「那時候政治環境較單純，作為同事，我便做答應了。但我想指出，片段中沒有我本人出現。」伍健承認傑志雖向對方借出球員，但他指當屆何君堯落敗而回，因此未有如網民所言般「送對方入立法會」。

有傳媒追問伍健會否就近日發生事件與何君堯「割席」，伍健笑言「都要坐埋一張席先有得割」，並指雙方多年來只曾在足總會面時遇見，私下並沒有交往。「若以發生在7年前的事，跟最近發生的事情連結，我認為是風馬牛不相及。」談及近日發生多宗暴力事件，伍健指自己對所有暴力感到痛心，「所有撕裂必需和解向前行，但如何做並非球會應採取的角色。」他補充指傑志作為一所屬於香港人的球會，會繼續不分陣營地以足球團結港人。

傑志職球員在2012年立法會選舉，曾經為出選新西區的何君堯助選，該屆何君堯票數倒數第3落選。（網上影片截圖）

對於網上有人勸籲入場球迷穿上黑衣，配備眼罩、口罩、頭盔等示威裝備抗議，且在比賽進行至21分鐘時合唱歌曲《Do You Hear the People Sing》，並獲得傑志球迷組織「界限街藍浪（Ultras Bluewave）」全力支持。伍健認同此舉「是好的表達方法」，且打趣指自己會「洗耳恭聽」，不擔心出現保安問題，「足球是生活中的一部份，只要球迷在大球場保安規距容許下表達意見，我個人認為沒問題，每人都可決定自己的行為。」

何君堯在元朗無差別傷人事件當晚，被拍得與疑有份傷人的白衣男子握手、拍膊頭。（網上影片截圖）

何君堯今早接受香港電台現場直播訪問，與立法會議員朱凱迪同場激辯，何談及與傷人的白衣兇徒握手，僅稱「不知道握手後他會做什麼」，朱直指何為「香港最大暴力煽動者」，何終在節目進行20分鐘後中途離場。